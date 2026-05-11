Об этом сообщили в МИД КНР.

Что известно о встрече Трампа и Си Цзиньпина?

В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики сообщили о встрече президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина.

По информации МИД, лидеры государств должны встретиться в мае 2026 года. Об этом в коротком сообщении написал представитель министерства.

По приглашению председателя Си Цзиньпина президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая,

– отметили в МИД.

Вниманию! Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что действия Трампа свидетельствуют о потере контроля и непоследовательности. Лидер США планирует переговоры с Си Цзиньпином, но без преимуществ, поскольку не смог достичь ожидаемых побед на международной арене. По мнению эксперта, заигрывание с диктаторами – объятия с Путиным, поздравления Лукашенко – это не дипломатическая сила, а демонстрация слабости.

Китай увеличивает импорт американского этана до рекордных 800 тысяч тонн из-за войны в Иране, нарушившей поставки нефти и газа. Поставка этана может стать важным козырем для Дональда Трампа во время запланированного визита в Китай в мае.

Пекин призвал Вашингтон отменить "односторонние тарифные меры" после решения Верховного суда США, отменившего часть тарифов Трампа. Впоследствии глава государства объявил о новых пошлинах до 15% на импорт.

Политолог Петр Олещук озвучил 24 Каналу мнение, что Дональд Трамп планирует использовать Россию как ключевой аргумент на встрече с Си Цзиньпином, работая над восстановлением отношений с Москвой. Цель Трампа – лишить Китай доступа к энергетическим ресурсам из Венесуэлы, Ирана и России, чтобы заставить договариваться на условиях США.