Про таке поінформувало видання T-invariant. Там з'ясували, що факультет відкрили за гроші олігарха Олега Дерипаски.

Що відомо про новий факультет ШІ в МДУ?

Вартість платного навчання становить приблизно пів мільйона рублів на рік. Загалом передбачено 36 місць на бакалавраті (бюджетних і контрактних) і стільки ж у магістратурі. Деканом став професор РАН, гендиректор Інституту ШІ AIRI Іван Оселедець.

Автори матеріалу зазначають, що заявлена "технологічна суверенність" факультету існує радше формально, адже на практиці розробки залежать від китайських рішень.

Також раінше у розвідці Великої Британії зазначили, що посилення контролю Кремля над університетами вплинуло на освіту і науку в Росії: запроваджено обов'язковий курс "основ російської державності", звільняють викладачів, які критикують війну, а частину освітніх програм, які вважаються небажаними, закривають.

Яку роль відіграє Китай?

Як приклад китайського сліду на новому факультеті наводиться суперкомп'ютер "МДУ-270", запущений у 2024 році для завдань ШІ, який нібито зібраний на чипах Nvidia, придбаних через китайську компанію під вигаданою назвою Solar Peak.

При цьому доступ до нього обмежений навіть для співробітників обчислювального центру, які створювали попередні системи. Його вартість оцінюють до 250 мільйонів доларів.

Також згадується, що партнерські структури тестують китайські GPU, зокрема ймовірні аналоги Nvidia H100 від Huawei, а російські установи співпрацюють з університетом у Шеньчжені, де створюють спільні лабораторії зі штучного інтелекту та оптоелектроніки.

До слова, Китай публічно заявляє про готовність сприяти Україні, але водночас його підозрюють у прихованій підтримці Росії у війні. Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Пекін має можливість вплинути на припинення вторгнення, проте свідомо не використовує її.

Що відомо про зв'язок цих технологій з війною?

У 2022 році Катерина Тихонова, яка очолює фонд "Іннопрактика", стала співголовою координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців і підприємців.

У 2023 році її фонд також отримав частку в компанії "Геоскан" – найбільшому в Росії виробнику цивільних дронів і розробнику програмного забезпечення для обробки аерознімків і фотограмметричних даних.

Після 2022 року Тихонова перебуває під санкціями ЄС, США та Великої Британії.

Важливо! У низці медіа, зокрема Reuters, Bloomberg і BBC, Катерину Тихонову називали молодшою донькою Володимира Путіна, хоча Кремль офіційно не підтверджував і не спростовував ці заяви.

Як приховують інших дітей Путіна?

У Парижі українські журналісти відшукали ймовірну позашлюбну доньку російського диктатора – 22-річну Єлизавету, матір'ю якої називають росіянку Світлану Кривоногих. Під час розмови дівчину запитували про політичні рішення батька та пропонували приїхати до Києва.

Дівчина ховається під ім'ям Луїзи Розової. Раніше вона робила заяви, в яких звинувала батька у загибелі людей та зруйнованому житті. За інформацією в медіа, у її документах вказане по батькові "Володимирівна", однак графа "батько" у свідоцтві про народження нібито не заповнена.

Раніше повідомлялося, що її мати, росіянка Світлана Кривоногих, після народження доньки суттєво покращила своє фінансове становище.

Ще два сини Путіна та Аліни Кабаєвої офіційно мають прізвище Спірідонови, що, ймовірно, походить від діда президента Росії.