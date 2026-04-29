Об этом проинформировало издание T-invariant. Там выяснили, что факультет открыли за деньги олигарха Олега Дерипаски.

Интересно Живут "под прикрытием": СМИ впервые показали фото сыновей Путина и Кабаевой

Что известно о новом факультете ИИ в МГУ?

Стоимость платного обучения составляет примерно полмиллиона рублей в год. Всего предусмотрено 36 мест на бакалавриате (бюджетных и контрактных) и столько же в магистратуре. Деканом стал профессор РАН, гендиректор Института ИИ AIRI Иван Оселедец.

Авторы материала отмечают, что заявленная "технологическая суверенность" факультета существует скорее формально, ведь на практике разработки зависят от китайских решений.

Интересно! Российских студентов разных вузов, по сообщениям, активно поощряют подписывать контракты для участия в войне. Телеграмм-канал "Мобилизация" публиковал скриншот распоряжения, которое якобы обязывает руководство вузов и колледжей больше мотивировать молодежь к сотрудничеству с Минобороны России.



Также ранее в разведке Великобритании отметили, что усиление контроля Кремля над университетами повлияло на образование и науку в России: введен обязательный курс "основ российской государственности", увольняют преподавателей, которые критикуют войну, а часть образовательных программ, которые считаются нежелательными, закрывают.

Какую роль играет Китай?

В качестве примера китайского следа на новом факультете приводится суперкомпьютер "МГУ-270", запущенный в 2024 году для задач ИИ, который якобы собран на чипах Nvidia, приобретенных через китайскую компанию под вымышленным названием Solar Peak.

При этом доступ к нему ограничен даже для сотрудников вычислительного центра, которые создавали предыдущие системы. Его стоимость оценивают до 250 миллионов долларов.

Также упоминается, что партнерские структуры тестируют китайские GPU, в частности вероятные аналоги Nvidia H100 от Huawei, а российские учреждения сотрудничают с университетом в Шэньчжэне, где создают совместные лаборатории по искусственному интеллекту и оптоэлектронике.

К слову, Китай публично заявляет о готовности содействовать Украине, но в то же время его подозревают в скрытой поддержке России в войне. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Пекин имеет возможность повлиять на прекращение вторжения, однако сознательно не использует ее.

Что известно о связи этих технологий с войной?

В 2022 году Екатерина Тихонова, возглавляющая фонд "Иннопрактика", стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В 2023 году ее фонд также получил долю в компании "Геоскан" – крупнейшем в России производителе гражданских дронов и разработчике программного обеспечения для обработки аэроснимков и фотограмметрических данных.

После 2022 года Тихонова находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.

Важно! В ряде медиа, в частности Reuters, Bloomberg и BBC, Екатерину Тихонову называли младшей дочерью Владимира Путина, хотя Кремль официально не подтверждал и не опровергал эти заявления.

Как скрывают других детей Путина?

В Париже украинские журналисты отыскали вероятную внебрачную дочь российского диктатора – 22-летнюю Елизавету, матерью которой называют россиянку Светлану Кривоногих. Во время разговора девушку спрашивали о политических решениях отца и предлагали приехать в Киев.

Девушка скрывается под именем Луизы Розовой. Ранее она делала заявления, в которых обвиняла отца в гибели людей и разрушенной жизни. По информации в медиа, в ее документах указано отчество "Владимировна", однако графа "отец" в свидетельстве о рождении якобы не заполнена.

Ранее сообщалось, что ее мать, россиянка Светлана Кривоногих, после рождения дочери существенно улучшила свое финансовое положение.

Еще два сына Путина и Алины Кабаевой официально имеют фамилию Спиридоновы, что, вероятно, происходит от деда президента России.