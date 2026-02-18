Сделки на 36 миллиардов: Трамп вынудил Японию к грандиозным инвестициям
- Япония инвестирует 36 миллиардов долларов в энергетические и промышленные проекты в США, включая электростанцию в Огайо, терминал в Техасе и завод в Джорджии.
- Инвестиции являются частью торгового соглашения между США и Японией, по которой Токио планирует вложить 550 миллиардов долларов в американскую экономику, получая снижение тарифов на свои товары.
Администрация президента Дональда Трампа объявила, что Япония инвестирует в энергетические и промышленные проекты в Огайо, Техасе и Джорджии. Общая стоимость взносов составит 36 миллиардов долларов.
В какие проекты инвестирует Япония?
Эти инвестиции станут лишь первыми в рамках торгового соглашения между США и Японией, пишет CNBC.
В своей социальной сети Truth Social. Трамп написал, что именно с этих грандиозных проектов якобы и стартовало соглашение между странами.
Масштабы этих проектов настолько велики, что их невозможно было бы реализовать без одного особого слова – ТАРИФЫ,
– отметил президент.
Министр торговли США Говард Лутник уточнил, что речь идет о трех крупных проектах.
Во-первых, Япония вложится в строительство электростанции в Портсмуте, штат Огайо. Стоимость проекта достигает 33 миллиардов долларов. Станция будет иметь самую большую газовую генерацию в истории с мощностью 9,2 гигаватта.
Также Япония инвестирует 2,1 миллиарда долларов в глубоководный терминал Texas GulfLink. Он будет использоваться для экспорта сырой нефти у побережья Техаса, пишет Reuters.
Ожидается, что этот проект будет приносить 20 – 30 миллиардов долларов ежегодно от экспорта сырой нефти, обеспечит экспортные мощности для наших НПЗ и укрепит позиции Америки как ведущего поставщика энергии в мире,
– пояснил Лутник.
Третьим станет большой проект по строительству завода для производства синтетических алмазов в Джорджии стоимостью около 600 миллионов долларов. По замыслу, он должен на 100% покрыть спрос Соединенных Штатов на алмазную крошку – она критически важна для изготовления полупроводников.
Заметьте! По предварительным договоренностям, США и Япония сначала поровну распределят доходы от этих проектов, пока Токио не вернет свои инвестиции. После этого 90% доходов будут забирать американцы.
Почему Япония инвестирует в США?
Миллиардные инвестиции Японии в США предусматривает торговое соглашение, которое в прошлом году подписали США и Япония.
- По нему Токио обязалось вложить в американскую экономику 550 миллиардов долларов.
- В обмен на это Вашингтон согласился снизить тарифы на японские товары,импортируемые в США, до 15%.
Министр экономики и торговли Японии Рёсэй Аказава подтвердил, что Токио планирует инвестировать всю сумму до завершения действующего президентского срока Трампа.
По его словам, Токио и в дальнейшем будет сотрудничать с Вашингтоном по новым инвестициям. Они будут предусматривать участие в капитале, кредиты и кредитные гарантии от государственных агентств Японии.
О каких еще инвестициях договорился Трамп?
В июле 2025 года США и Южная Корея заключили торговое соглашение. В его рамках Вашингтон согласился снизить пошлины с 25% до 15%, а Южная Корея взяла на себя обязательства инвестировать 350 миллиардов долларов в экономику США.
Отдельно США и Узбекистан достигли торговой договоренности, которая предусматривает инвестиции со стороны Ташкента на уровне около 35 миллиардов долларов в течение ближайших трех лет. А в течение десяти лет объем вложений может превысить 100 миллиардов.
Кроме того, этом году США заключили торговое соглашение с Тайванем. Согласно договоренностям, Тайвань обязался закупить в США сжиженный природный газ и сырую нефть на сумму более 44 миллиардов долларов, приобрести американские самолеты и запчасти на 15 миллиардов, а также инвестировать около 25 миллиардов в оборудование для производства электроэнергии.