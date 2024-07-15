Несколько десятков миллиардов долларов: сколько Украине дали соглашения по безопасности с партнерами
15 июля 2024, 15:14Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Соглашения, которые Украина заключила с партнерами по сотрудничеству, уже приносят свои первые деньги в бюджет. Говорится о договоренностях по безопасности.
Сколько денег принесли соглашения по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашения по безопасности принесли Украине уже 38 миллиардов долларов.
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У Украины уже с 23 странами есть соответствующие договоры. В них все – от денег до оружия, от гуманитарки до восстановления, кибербезопасность, ПВО и тому подобное. Приблизительная сумма этих договоров 38 миллиардов долларов. Я считаю, что это сильный результат.
Также Зеленский подчеркнул, что со времени прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились 32 страны.
Напомним, в соглашении по безопасности есть пункты о:
- 50 миллиардах евро, которые заложены в бюджет Евросоюза на 2024 – 2027 годы в рамках программы Ukraine Facility,
- средства на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира,
- 5 миллиардов евро на оружие из Фонда помощи Украине,
- доходы от замороженных российских активов.