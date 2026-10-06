Почему фон дер Ляйен против?

Выступая перед депутатами Европарламента, фон дер Ляйен предупредила, что сокращение бюджета разрушит важные договоренности ЕС, в частности в отношении энергетической независимости и конкурентоспособности, пишет Politico.

Я хотела бы предостеречь от значительных сокращений. Это может привести к глубокому урезанию критически важных приоритетов, о которых мы все вместе договорились,

– подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Ее предупреждение прозвучало за несколько дней до того, как Ирландия, которая председательствует в Совете ЕС и координирует бюджетные переговоры, должна представить документ для переговоров с новыми цифрами.

Кто требует экономии

Главным инициатором жесткой экономии выступает Берлин. Канцлер Германии Фридрих Мерц открыто заявил, что отсутствие новых финансовых обязательств является "наиболее выгодным решением для Германии".

Берлин поддерживают страны Северной Европы, которые оказывают давление на Ирландию, требуя масштабных сокращений.

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В свою очередь, 17 государств Южной и Восточной Европы во главе с Италией и Румынией категорически против. Они уже направили совместное письмо с требованием сохранить субсидии для фермеров и региональные выплаты.

Обратите внимание! По оценкам нескольких европейских чиновников, будущее предложение Ирландии может предусматривать сокращение более чем на 100 миллиардов евро. Документ планируется представить уже в субботу, а на следующий день его должны обсудить послы стран ЕС.

Что известно о будущем бюджете ЕС

Ранее Еврокомиссия представила проект бюджета на 2028 – 2034 годы, который сама фон дер Ляйен назвала "самым амбициозным в истории". Он предусматривал взносы на уровне 1,26% от валового национального дохода ЕС и введение новых общеевропейских налогов.

Правительства стран ЕС спешат достичь компромисса до конца года, поскольку выборы во Франции, Италии и Польше в 2027 году могут полностью заблокировать переговоры.