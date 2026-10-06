Чому фон дер Ляєн проти?

Виступаючи перед депутатами Європарламенту, фон дер Ляєн попередила, що урізання бюджету зруйнує важливі домовленості ЄС, зокрема щодо енергетичної незалежності та конкурентоспроможності, пише Politico.

Я хотіла б застерегти від значних скорочень. Це може призвести до глибокого урізання критично важливих пріоритетів, щодо яких ми всі разом домовилися,

– наголосила президентка Єврокомісії.

Її попередження пролунало за кілька днів до того, як Ірландія, яка головує в Раді ЄС і координує бюджетні переговори, має представити документ для переговорів із новими цифрами.

Хто вимагає економії

Головним ініціатором жорсткої економії виступає Берлін. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкрито заявив, що відсутність нових фінансових зобов'язань є "найбільш вигідним рішенням для Німеччини".

Берлін підтримують країни Північної Європи, які тиснуть на Ірландію, вимагаючи масштабних скорочень.

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Натомість 17 держав Південної та Східної Європи на чолі з Італією та Румунією категорично проти. Вони вже надіслали спільного листа з вимогою зберегти субсидії для фермерів та регіональні виплати.

Зауважте! За оцінками кількох європейських посадовців, майбутня пропозиція Ірландії може передбачати скорочення більш ніж на 100 мільярдів євро. Документ планують представити вже в суботу, а наступного дня його мають обговорити посли країн ЄС.

Що відомо про майбутній бюджет ЄС

Раніше Єврокомісія презентувала проєкт бюджету на 2028 – 2034 роки, який сама фон дер Ляєн називала "найбільш амбітним в історії". Він передбачав внески на рівні 1,26% від валового національного доходу ЄС та запровадження нових загальноєвропейських податків.

Уряди країн ЄС поспішають досягти компромісу до кінця року, оскільки вибори у Франції, Італії та Польщі у 2027 році можуть повністю заблокувати переговори.