Соль, генератор и калий йодид: какие товары украинцы искали в Google в этом году

Каждый год Google выпускает официальную статистику популярнейших поисковых запросов в стране. Согласно ей, самыми нужными товарами для украинцев были генератор, соль и бронежилет.

Кроме того, украинцы интересовались, где купить марку "русский корабль" и Starlink.

Интересно Карта воздушных тревог, Арестович и генератор: что больше всего искали украинцы в Google

Список самых популярных товаров, которые искали в Google, выглядит следующим образом:

Генератор

Соль

Бронежилет

Марка "русский корабль"

Свечи

Повербанк

Инвертор 12в-220в

Книги естьПомощь

Калий йодид

Starlink

Самым популярным из всех запросов украинцев в 2022 году стала "Карта воздушных тревог". ТОП-10 запросов за этот год:

Карта воздушных тревог

Новости Украины

естьПомощь

Карта Украины

Жириновский

Арестович

Путин

Холостяк 2022

Байрактор

Гостомель

Напомним, мэрия Тернополя будет возвращать жителям половину стоимости генераторов, а Черновцы – 80%. Раньше мы писали о том, на что обратить внимание при выборе генератора.