Более тысячи домов без отопления: где самая сложная ситуация в Украине

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве – более 1 400 многоквартирных домов столицы до сих пор без отопления. В то же время постоянными мишенями для россиян остаются объекты атомной генерации.

Какая ситуация в энергетике 9 февраля?

Детали рассказал Владимир Зеленский. В понедельник, 9 февраля, он провел селектор по ситуации в энергетике и ликвидации последствий вражеских ударов.

По словам президента, важно, чтобы жители столичных домов без отопления получали всю необходимую поддержку. В городе также расширят программу "Пакетов тепла", ближайшее время планируют раздать до 40 тысяч штук, значительную часть – именно в Киеве.

Зеленский заслушал доклады по ситуации на Киевщине, в Харькове и в других городах области, на Сумщине, Черниговщине, Донетчине, на Днепровщине, в Кропивницком и области. Кроме того, речь шла о Николаеве, Одессе, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Черновицкой областях.

Отдельно обсудили ситуацию на Херсонщине: 6 населенных пунктов региона находятся в сложных энергетических условиях из-за постоянных ударов дронов, что существенно затрудняет восстановление. Областная власть должна усилить работу – как по защите, так и по восстановлению инфраструктуры.

Спасибо всем, кто работает над масштабированием трансграничного сотрудничества с Румынией, чтобы увеличить объемы возможного импорта электричества в Украину,

– добавил президент.

Что происходит с АЭС?

Объекты атомной энергетики, в частности связанная с ними инфраструктура и сети, остаются постоянными целями для российской армии, что требует другого уровня реагирования.

По словам Зеленского, нужно усилить защиту и активизировать коммуникацию с партнерами, чтобы "мир не молчал об этой угрозе".

К слову, на брифинге 9 февраля первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что сейчас атомная генерация частично разгружена.

Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС,

– отметил он.

