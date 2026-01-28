Энергосистема под ударом врага и непогоды: сотни населенных пунктов без света
- Атаки российской армии и непогода оставили без света сотни украинских домов, в частности в Каменском, Донецкой области и в Запорожской области.
- Из-за повреждения энергетических объектов и сложных погодных условий, энергетики ограничивают потребление света по всем регионам Украины.
Энергосистема Украины оказалась под двойным ударом. Атаки российской армии привели к новым обесточиваниям, а погодные испытания оставили без света сотни украинских домов.
Какие последствия атаки врага?
В течение ночи на среду и утром 28 января враг нанес новые атаки на энергетические объекты Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
В результате обстрелов произошли обесточивание потребителей в трех регионах:
- в Каменском Днепропетровской области;
- в Донецкой области;
- и в Запорожской области.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу,
– отметили в ведомстве.
Сейчас самой сложной ситуация со светом остается в прифронтовых и приграничных регионах. В этих областях восстановление электроснабжения затрудняют постоянные боевые действия.
Обратите внимание! Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов российской армии и сложных погодных условий в Украине 28 января на 2,3% уменьшилось потребление света.
Как графики отключений света действуют?
Из-за последствий российских обстрелов в среду энергетики ограничивают потребление света во всех регионах Украины
- графики почасовых отключений применяются для всех категорий потребителей;
- для промышленности действуют графики ограничения мощности.
Вместе с тем в некоторых областях пришлось вынужденно применять аварийные обесточивания. Их отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Главной причиной вынужденных отключений являются последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии,
– объяснили в Минэнерго.
Сложной остается и ситуация с энергоснабжением Киева. В столице и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Из-за этого вынужденно действуют экстренные отключения.
Стоит знать! Ситуация в энергосистеме может меняться. За изменениями в графиках отключений можно следить на официальных страницах своих облэнерго.
Как погода ударила по энергосистеме?
Вместе с тем значительный удар по энергетике нанесла непогода. Налипание мокрого снега и гололед на утро частично или полностью обесточили 730 населенных пунктов страны. Без света остались потребители 11 областей:
- Винницкой;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Тернопольской;
- Кировоградской;
- Хмельницкой;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Харьковской;
- и Киевской;
Сейчас везде аварийные бригады облэнерго восстанавливают работу поврежденных линий.
Важно! Из-за массированных атак России украинская энергетика работает сейчас в режиме чрезвычайной ситуации. Это необходимо для максимальной координации действий всех служб.
Где ситуация со светом хуже всего?
По состоянию на вечер 27 января в Киеве без электроснабжения оставалось около 710 тысяч потребителей. Министр энергетики Денис Шмыгаль подтвердил, что ближайшая задача энергетиков – стабилизировать ситуацию и выйти на прогнозируемые графики отключений, распределенные на 3 – 4 очереди по городу.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что еще с августа 2025 года враг целенаправленно атаковал определенные регионы, чтобы максимально повредить их инфраструктуру. Именно там сейчас самая сложная ситуация.
В то же время Харченко подчеркнул, что в целом энергетическая система Украины контролируется. Наибольший ущерб понесли Киевщина, Одесская область, Днепр и Кривой Рог, которые стали главными целями для врага.