Экономика Новости экономики Энергосистема под ударом врага и непогоды: сотни населенных пунктов без света
28 января, 11:59
4

Энергосистема под ударом врага и непогоды: сотни населенных пунктов без света

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Атаки российской армии и непогода оставили без света сотни украинских домов, в частности в Каменском, Донецкой области и в Запорожской области.
  • Из-за повреждения энергетических объектов и сложных погодных условий, энергетики ограничивают потребление света по всем регионам Украины.

Энергосистема Украины оказалась под двойным ударом. Атаки российской армии привели к новым обесточиваниям, а погодные испытания оставили без света сотни украинских домов.

Какие последствия атаки врага?

В течение ночи на среду и утром 28 января враг нанес новые атаки на энергетические объекты Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

В результате обстрелов произошли обесточивание потребителей в трех регионах:

  • в Каменском Днепропетровской области;
  • в Донецкой области;
  • и в Запорожской области.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу, 
– отметили в ведомстве.

Сейчас самой сложной ситуация со светом остается в прифронтовых и приграничных регионах. В этих областях восстановление электроснабжения затрудняют постоянные боевые действия.

Обратите внимание! Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов российской армии и сложных погодных условий в Украине 28 января на 2,3% уменьшилось потребление света.

Как графики отключений света действуют?

Из-за последствий российских обстрелов в среду энергетики ограничивают потребление света во всех регионах Украины

  • графики почасовых отключений применяются для всех категорий потребителей;
  • для промышленности действуют графики ограничения мощности.

Вместе с тем в некоторых областях пришлось вынужденно применять аварийные обесточивания. Их отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Главной причиной вынужденных отключений являются последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии, 
– объяснили в Минэнерго.

Сложной остается и ситуация с энергоснабжением Киева. В столице и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Из-за этого вынужденно действуют экстренные отключения.

Стоит знать! Ситуация в энергосистеме может меняться. За изменениями в графиках отключений можно следить на официальных страницах своих облэнерго.

Как погода ударила по энергосистеме?

Вместе с тем значительный удар по энергетике нанесла непогода. Налипание мокрого снега и гололед на утро частично или полностью обесточили 730 населенных пунктов страны. Без света остались потребители 11 областей:

  • Винницкой;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Тернопольской;
  • Кировоградской;
  • Хмельницкой;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Харьковской;
  • и Киевской;

Сейчас везде аварийные бригады облэнерго восстанавливают работу поврежденных линий.

Важно! Из-за массированных атак России украинская энергетика работает сейчас в режиме чрезвычайной ситуации. Это необходимо для максимальной координации действий всех служб.

Где ситуация со светом хуже всего?

  • По состоянию на вечер 27 января в Киеве без электроснабжения оставалось около 710 тысяч потребителей. Министр энергетики Денис Шмыгаль подтвердил, что ближайшая задача энергетиков – стабилизировать ситуацию и выйти на прогнозируемые графики отключений, распределенные на 3 – 4 очереди по городу.

  • Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что еще с августа 2025 года враг целенаправленно атаковал определенные регионы, чтобы максимально повредить их инфраструктуру. Именно там сейчас самая сложная ситуация.

  • В то же время Харченко подчеркнул, что в целом энергетическая система Украины контролируется. Наибольший ущерб понесли Киевщина, Одесская область, Днепр и Кривой Рог, которые стали главными целями для врага.