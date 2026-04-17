Украина имеет прогресс в сотрудничестве с МВФ: Свириденко рассказала о поддержке партнеров

Во время визита в США Юлия Свириденко поделилась результатами встречи с американскими чиновниками. Так, министр отметила, что в финансировании от МВФ есть прогресс, в то же время можно надеяться на поддержку других партнеров.

О том, что известно из визита премьер-министра в США, пишет Reuters.

Юлия Свириденко рассказала для издания, что встреча с министром финансов США была для того, чтобы донести позицию Украины. Речь идет о санкциях в отношении России, которые не должны ослаблять или отменять. В частности премьер отметила, что "Бессент поддерживает Украину и выступает в ее защиту".

В частности Свириденко рассказала об отношении США по санкциям.

Это был очень дружеский разговор, и он (Бессент – 24 Канал) очень нас поддерживает. Я думаю, что все наши коллеги здесь, в Соединенных Штатах прекрасно понимают: предотвращение обхода санкций, а также усиление санкций – это очень важная мера, которую следует принять, чтобы ослабить Россию,

– объяснила министр.

В то же время она прокомментировала сотрудничество с Международным валютным фондом и добавила, что есть прогресс в вопросе кредита на 8 миллиардов долларов.

Свириденко также анонсировала визит миссии Фонда в Киев в мае 2026 года. Она объяснила, что МВФ понимает потребность Украины в большей гибкости по определенным требованиям и поддерживает это. В частности, на смягчение повлияли массированные атаки России зимой, которые "парализовали энергетическую инфраструктуру" и ухудшили условия.

Кроме того, Украина получила поддержку от стран Большой семерки, которые обещают помочь подготовиться к следующей зиме.

Министр прокомментировала также ситуацию в Венгрии. По мнению чиновницы, выборы в стране помогут разблокировать 20-й пакет санкций против России и кредит от ЕС на 90 миллиардов евро. Именно против этих инициатив был Виктор Орбан, предыдущий премьер-министр Венгрии.

Все украинцы чувствуют себя частью семьи ЕС, и я думаю, что они заслуживают того, чтобы быть там. Поэтому сейчас самое время двигаться быстрее и ускорить нашу интеграцию в ЕС, – добавила Свириденко.

Так, она объяснила, что изменение политического положения в Венгрии может стать хорошим знаком для "необратимого" стремления Украины к вступлению в ЕС.

В частности премьер-министр акцентировала на поддержке американских чиновников. По ее словам, было впечатление, что ситуация изменилась и разговоры были более конструктивными, чем раньше.

Напередодні стало известно, что Международный валютный фонд может пересмотреть программу финансирования Украины. Так, первый пересмотр планируют на июнь 2026 года, сообщили в Министерстве финансов.

Если решение одобрят, украинцы смогут получить 686 миллионов долларов США.

Украинская сторона подтвердила приверженность реализации реформ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности, для обеспечения макрофинансовой стабильности государства в условиях войны, – объяснили в Минфине.

В то же время отметили, что основным вопросом для обсуждения на встрече с заместителем министра финансов США стало внешнее финансирование Украины. По оценкам правительства и МВФ, дефицит финансирования на 2026 – 2029 годы в Украине составит 136,5 миллиарда. В 2026 году этот показатель на уровне 52 мияльрды долларов.

Обратите внимание! По Госбюджету на 2026 год Украина установила предельный дефицит на сумму 1,9 триллиона гривен. Другими словами, речь идет о 18,5% ВВП. Причиной является приоритетность финансирования армии и обороны.

Именно поэтому, чтобы обеспечить стабильность Украины и закрыть минимальные потребности, компенсировать дефицит – Украина нуждается в 52 миллиардах долларов на 2026 год. В эквиваленте сумма соответствует предельному государственному дефициту.

