15 июня, 15:09
Совет ЕС ввел новые санкции против России: какие ограничения вошли в пакет мер
В понедельник, 15 июня, Совет ЕС принял новый пакет ограничительных мер в отношении России. Новый пакет предусматривает включение в санкционный список в общей сложности 34 физических и 47 юридических лиц.
Что известно о санкциях Евросоюза против России
Отмечается, что меры еще больше ограничат российский военно-промышленный комплекс, сократят доходы России от энергетики путем удара по экосистеме ее "теневого флота", будут противодействовать гибридным угрозам и распространению пропаганды, о чем говорится на сайте Совета ЕС.