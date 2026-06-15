Совет ЕС ввел новые санкции против России: какие ограничения вошли в пакет мер

В понедельник, 15 июня, Совет ЕС принял новый пакет ограничительных мер в отношении России. Новый пакет предусматривает включение в санкционный список в общей сложности 34 физических и 47 юридических лиц.

Что известно о санкциях Евросоюза против России

Отмечается, что меры еще больше ограничат российский военно-промышленный комплекс, сократят доходы России от энергетики путем удара по экосистеме ее "теневого флота", будут противодействовать гибридным угрозам и распространению пропаганды, о чем говорится на сайте Совета ЕС.