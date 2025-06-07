Засчитывают ли к пенсии в Украине советский стаж

Многие украинцы имеют советский трудовой стаж. Засчитывают ли его при выходе на пенсию и как его можно подтвердить, читайте дальше.

Что будет с советским стажем при выходе на пенсию

Советский трудовой стаж можно зачислить в страховой, а в отдельных случаях даже в льготный. Но главное условие, что человек не должен получать пенсию из другой страны за тот же период, рассказывает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Если это действительно так, стаж не считается условным, а считается как полноценный. Это может положительно повлиять на размер вашей пенсии.

Интересно! Если вы официально работали на украинском предприятии, но были в командировке или на вахте в других республиках СССР, то этот стаж тоже засчитывается. Его не считают иностранным, поэтому дополнительные справки не нужны.

Что нужно сделать, чтобы зачислили советский стаж

Если вы работали, например, в Казахстане до 1992 года, то обязательно укажите это при оформлении пенсии. Также добавьте справку из Пенсионного фонда этой страны о том, что не получаете там выплат.

А в случае, если получить справку невозможно, то в таком случае напишите об этом заявление в ПФУ. Украина официально обратится к другому государству с соответствующим запросом.