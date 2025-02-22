Будет подрывать рычаги России: Украина предлагает Трампу выгодное предложение по СПГ

В Офисе президента считают, что продажа сжиженного природного газа (СПГ) Украине является одним из лучших способов укрепления лидерства США в энергетической сфере. Правительство пригласит американские компании СПГ в Украину для обсуждения этого вопроса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку главы Офиса президента Андрея Ермака для Houston Chronicle.

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Что Украина предлагает США, чтобы уменьшить влияние России

Как отмечает Андрей Ермак, Украина стремится осуществлять масштабные долгосрочные закупки американского СПГ, что "станет важным вкладом не только в американскую энергетическую отрасль, но и в европейскую энергетическую безопасность и широкие геополитические усилия по нейтрализации энергетического оружия России".

Поставки американского сжиженного газа Украине должны стать частью широкой стратегии, которая имеет целью снизить влияние России на энергетические рынки.

Стабильные поставки американского СПГ уменьшат волатильность цен и ослабят способность России манипулировать энергетическими рынками с помощью искусственного дефицита или повышения цен, преимущества, которые должны признать даже европейские страны, которые выступают за сохранение доступа к импорту российского газа,

– указывает Ермак.

Германия, Польша и страны Балтии уже увеличили инфраструктуру импорта СПГ, создав более гибкую и устойчивую энергетическую сеть для размещения больших поставок СПГ из США.

Как отметил глава Офиса, Кабмин находится в процессе приглашения американских компаний СПГ в Украину для обсуждения того, как удовлетворить спрос на американский газ. Более того, Украина имеет вторые по величине запасы газа в Европе, которые "доступны для добычи американскими энергетическими компаниями".