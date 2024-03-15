Чтобы оформить субсидию и не только: где и как получить справку о доходах пенсионера
Источник:ПФУ
Иногда, чтобы решить некоторые вопросы, пенсионерам может понадобиться справка о доходах. В частности, этот документ необходим, когда они оформляют субсидию на ЖКУ.
Как получить справку онлайн
Пенсионерам для подтверждения своего состояния при решении отдельных вопросов также может понадобиться "Справка о доходах пенсионера".
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Согласно данным ПФУ, граждане Украины могут получить справку о своих доходах как онлайн, так и в режиме офлайн.
Для того чтобы сделать это онлайн, нужно следовать следующим шагам:
- Авторизоваться на веб портале ПФУ, используя для этого квалифицированную электронную подпись (КЭП).
- В личном кабинете на панели слева, в разделе "Коммуникации с ПФУ", выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов".
- В новом окне выберите "Справка о доходах пенсионера";
- Нужно заполнить все обязательные поля формы, указать период, за который нужно сформировать справку, предоставить разрешение на передачу и обработку своих персональных данных и нажать кнопку "Отправить в ПФУ";
Когда запрос на получение справки отправлено, вы увидите соответствующее сообщение на экране. Чтобы узнать результат, нужно перейти в раздел "Мои обращения".Обратите внимание! Получить справку пенсионер должен лично, то есть ему все-таки придется посетить соответствующее управление ПФУ. При этом, при себе нужно иметь документ, подтверждающий его личность.
Как получить справку офлайн
Для получения информации о доходах пенсионера можно обратиться непосредственно в местное отделение Пенсионного фонда Украины. Необходимо иметь при себе следующие документы:
- заявление, написанное в произвольной форме, в котором указывается, за какой период необходима справка о доходах и с какой целью ее будут использовать (субсидия, льготы);
- паспорт или документ, удостоверяющий личность и его копию;
- документ и его копия о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- пенсионное удостоверение (при наличии).