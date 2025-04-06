6 апреля, 12:20
Как пенсионерам получить справку о доходах в апреле 2025 года
Основні тези
- Пенсионеры могут получить справку о доходах через веб-портал электронных услуг ПФУ, что является аналогом бумажного документа.
- Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпис, выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов" и заполнить необходимые поля.
Существуют случаи, когда пенсионеру может понадобиться справка о доходах. Она требуется для оформления субсидии или, например, выезда за границу.
Как получить справку о доходах в ПФУ
Для получения справки следует обратиться в Пенсионный фонд, пишет 24 Канал со ссылкой на Facebook-страницу учреждения.
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Однако не обязательно именно посещать сервисный центр ПФУ. Получить документ пенсионеры могут на веб-портале электронных услуг, ведь такая справка является аналогом бумажного документа.
Алгоритм действий для получения справки такой:
- На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажать кнопку "Вход";
- Пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или через Дія.Підпис.
- В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов";
- В открывшемся окне,, – выбрать "Справка о доходах пенсионера".
- Заполнить обязательные поля формы, которые обозначены звездочкой,
- Указать период, за который нужно сформировать справку.
Важно! Обязательно следует предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных и нажать кнопку "Отправить в ПФУ".