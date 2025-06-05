Более 8 000 гривен: где в Украине самая высокая средняя пенсия: где в Украине самая высокая средняя пенсия
- Средняя пенсия в Украине на начало 2025 года составила 5 789,05 грн, что на 7,5% больше, чем в 2024 году.
- Самая высокая средняя пенсия в Киеве – 8 017,65 грн, а самая низкая в Тернопольской области – 4 484,69 грн.
Средняя пенсия в Украине за год выросла, а вот минимальная осталась на том же уровне. Однако выплаты пенсионерам существенно отличаются в зависимости от региона.
На сколько выросла средняя пенсия в Украине
На начало 2025 года средняя пенсия в Украине составила 5 789,05 гривен. Это на 403,80 гривны, или 7,5%, больше по сравнению с 2024 годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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За прошлый год количество украинцев, которые получали пенсионные выплаты, уменьшилось на 172 907 человек. На учете Пенсионного фонда по состоянию на 1 января этого года находились 10 343 600 граждан, из них:
- мужчины – 60,5%;
- женщины – 39,5%.
Важно! Минимальная пенсия по возрасту в Украине в 2025 году не изменилась по сравнению с 2024-м и составляет 2 361 гривну.
Где самые высокие средние пенсии в Украине
Наибольшую среднюю пенсию по состоянию на 1 января получали жители Киева – 8 017,65 гривны. Наименьшие выплаты были назначены пенсионерам Тернопольской области – 4 484,69 гривны.
В других регионах Украины в среднем пенсионеры получали такие выплаты на начало года:
- Донецкая область – 7 168,22 гривны;
- Луганская область – 6 694,19 гривны;
- Днепропетровская область – 6 471,11 гривны;
- Киевская область – 6 095,9 гривны;
- Запорожская область – 6 080,4 гривны;
- Харьковская область – 5 824,72 гривны;
- Полтавская область – 5 703,3 гривны;
- Одесская область – 5 628,23 гривны;
- Николаевская область – 5 547,98 гривны;
- Черниговская область – 5 377,66 гривны;
- Житомирская область – 5 339,43 гривны;
- Львовская область – 5 303,37 гривны;
- Сумская область – 5 299,81 гривны;
- Кировоградская область – 5 234,81 гривны;
- Ровенская область – 5 159,85 гривны;
- Черкасская область – 5 126,71 гривны;
- Волынская область – 5 090,08 гривны;
- Винницкая область – 5 038,34 гривны;
- Хмельницкая область – 4 996,15 гривны;
- Ивано-Франковская область – 4 995,43 гривны;
- Херсонская область – 4 968,02 гривны;
- Закарпатская область – 4 727,14 гривны;
- Черновицкая область – 4 648,04 гривны.
Стоит знать! В прошлом году Пенсионный фонд профинансировал пенсии для 10,3 миллиона украинцев на общую сумму 736,2 миллиарда гривен. Было назначено 436 тысяч новых пенсий