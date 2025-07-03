Более чем в полтора раза: в Украине вырастет средняя заработная плата

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, в Украине прогнозируют повышение зарплат. Средняя зарплата может вырасти почти до 40 000 гривен.

Как вырастет средняя зарплата в 2026-2028 годах

Прогнозируемый рост зарплат украинцев прописан в Бюджетной декларации правительства на 2026-2028 годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление №774.

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В документе отмечается, что средняя заработная плата штатных работников в следующие три года повысится следующим образом:

2026 году – на 24% – до 30 240 гривен;

в 2027 году – на 16,6% – до 35 268 гривен;

в 2028 году – на 12,7% – до 39 758 гривен.

Важно! По сообщению Госстата, средняя заработная плата украинцев в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен. То есть заработок граждан увеличится в 1,7 раза, по прогнозам правительства.

Какая будет долларовая зарплата украинцев

В проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство спрогнозировало также курс гривны к доллару. Ожидается, что он ежегодно будет расти:

2026 год – 44,7 гривны за 1 доллар;

2027 год – 45,2 гривны за 1 доллар;

2028 год – 45,6 гривны за 1 доллар.

Таким образом, заработная плата в долларах тоже будет расти:

в 2026 году – на 20,3% – до 677 долларов;

в 2027 году – на 15,3% – до 780 долларов;

– в 2028 году – на 13,7% _COPY2 до 872 долларов.

Стоит знать! Если посчитать среднюю заработную плату на I квартал 2025 года в долларах, то по курсу НБУ на 3 июля она составит 561,09 доллара. Показатель выше довоенного – в 2021 году средняя долларовая зарплата составляла 514 долларов.