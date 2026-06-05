Венгрия изменила позицию: Украина может получить миллиарды на ПВО
Венгрия больше не будет накладывать вето на решение Евросоюза о выделении 6,6 миллиарда евро на поддержку обороны Украины. Речь идет о средствах в рамках Европейского фонда мира.
Куда пойдут миллиарды ЕС
Правительство предыдущего венгерского премьера Виктора Орбана в течение двух лет блокировало это финансирование. Однако с приходом к власти Петера Мадьяра это препятствие снято, пишет Nepszava.
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Как подтвердили изданию источники, решение о выделении 6,6 миллиарда евро уже фактически принято на уровне послов в рамках Европейского фонда мира.
Следующий шаг – за Европейской службой внешних действий, которая отвечает за этот фонд. Она должна подготовить законопроект и подать юридическое предложение на рассмотрение европейских лидеров. После этого его должны утвердить государства Евросоюза.
И хотя окончательное решение по использованию этих миллиардов представители ЕС еще не приняли, но, вероятно, средства могут направить на усиление украинской противовоздушной обороны.
К слову, Киев уже обратился к союзникам, чтобы эти средства выделили на закупки систем ПВО Patriot и ракет к ним.
Потребность в этом является критической, ведь в последние недели Россия осуществляет массированные атаки по гражданским объектам с применением сотен дронов и ракет. Только во время одного из таких ударов погибли 23 гражданских, среди них двое детей,
– добавляет издание.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за эти 6,6 миллиардов евро планируют расширить системы противовоздушной обороны, в частности приобретенных в США.
Заметьте! На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении у США комплексов ПВО Patriot. Остается только эту договоренность реализовать.
Напомним, правительство Виктора Орбана неоднократно блокировало решение ЕС по Украине – от финансовой помощи до старта переговоров о вступлении и вопросов военной поддержки.
Но после поражения Орбана на выборах в апреле Будапешт уже согласился снять блокирование европейского кредита для Украины.
Дополнительно новый премьер Петер Мадьяр заявил о достижении договоренностей с украинской стороной относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье. После этого Венгрия также сняла вето, которое ранее тормозило начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
А вчера издание Bloomberg сообщило, что Венгрия может поддержать продление санкций ЕС против России сразу на год. Ранее Будапешт систематически затягивал принятие ограничений и соглашался только на их продление каждые шесть месяцев.