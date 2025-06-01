В оборонном бюджете США "потерялись" 300 миллионов долларов для Украины

США уменьшают военную помощь Украине. Конгресс заблокировал сотни миллионов долларов для поддержки украинцев.

Какую помощь Украине блокируют в США

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2026 год. Однако отказался выделять дополнительные 300 миллионов долларов на поддержку Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на BreakingDefence.

Смотрите также Есть 2 варианта: в каком случае Трамп предоставит Украине военную помощь

Проект оборонного бюджета одобрили на уровне 2025 года. Он составит 832 миллиарда долларов. В частности, средства планируют потратить:

13 миллиардов долларов – на противоракетную оборону и космические программы, в частности на систему "Золотой купол" (Golden Dome);

8,5 миллиардов долларов – на закупку 69 истребителей F-35;

36,9 миллиарда долларов – на кораблестроение, включая два эсминца класса "Арли Берк",, не предусмотренными в планах Пентагона.

Стоит знать! В то же время оборонные расходы могут быть увеличены до 1 триллиона долларов за счет средств, которые не использовали на другие цели.

Почему США отказывают в помощи Украине

В то же время представители Конгресса после часа дебатов отклонили поправку к оборонному бюджету о выделении Украине дополнительных 300 миллионов долларов помощи.

Председатель комитета Палаты представителей по вопросам ассигнований Том Коул заявил, что дополнительная помощь для Украины может привести к провалу проекта оборонного бюджета.

Против поправки выступают некоторые представители Республиканской партии.

Однако и демократы не поддерживают законопроект из-за консервативных поправок в нем.

Я сам всегда поддерживал Украину. Я был автором крупнейшего пакета помощи, и моя позиция не изменилась, но политическая реальность – такая, какая есть. Я хочу, чтобы оборонный бюджет был принят, и не заинтересован в расколе среди тех, кто его поддерживает,

– заявил Коул.

Стоит знать! Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявлял, что США сократит военную помощь Украине в 2025 году, однако не называл конкретной суммы.