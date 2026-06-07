США нашли идею использования иранских активов, –СМИ

Министр финансов США Скотт Бессент рассматривает планы использования иранских активов для финансирования восстановления стран Персидского залива. Речь идет о государствах, которые пострадали от ударов Тегерана.

О чем размышляют в США

Таким образом Вашингтон стремится ограничить последствия войны для своих союзников на Ближнем Востоке, о чем пишет FT.

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Инициатива Бессента появилась после продолжения атак на ближайших партнеров США, в частности Кувейт и Бахрейн. Это побудило американские силы нанести удары по иранским целям.

Отношения США с ведущими государствами Персидского залива ухудшились из-за затяжного конфликта и фактического закрытия Ормузского пролива – ключевого морского пути для транспортировки нефти и газа,

– говорится в материале.

Идея использования иранских активов, в частности до 100 миллиардов долларов замороженных средств, хранящихся в разных странах мира, для восстановления государств Персидского залива, появилась на фоне дискуссий между США и Ираном относительно возможного возвращения части этих денег Тегерану – в рамках потенциального мирного соглашения.

Обратите внимание! Однако переговоры пока не дали прорыва, а военное напряжение продолжает расти.

Министерство финансов использует все доступные инструменты, чтобы иранские активы могли быть направлены нашим союзникам в Персидском заливе для поддержки восстановления и ремонта любых будущих повреждений, нанесенных Ираном,

– сообщил высокопоставленный представитель администрации Трампа.

По его словам, Бессент "поручил своей команде оценить ситуацию среди наших союзников в Персидском заливе и запросить комплексные расчеты расходов на устранение убытков, которых Иран нанес с начала конфликта".

Он добавил, что Министерство финансов также рассмотрит возможность использования иранских активов для финансирования восстановления после уже нанесенного ущерба.

Что еще следует знать об отношениях США и Ирана

В субботу, 6 июня, Иран ударил по американским военным объектам в Персидском заливе. Тогда как США атаковали иранские радиолокационные станции в районе Ормузского пролива.

В частности, Дональд Трамп не исключает возобновления масштабных военных действий против Ирана. Поводом для этого может стать атака против американских военнослужащих, которая приведет к их гибели.

Что касается мировой экономикиее ожидает большой упадок. И причиной такого будущего как раз является война на Ближнем Востоке.