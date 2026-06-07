Про що розмірковують у США

Таким чином Вашингтон прагне обмежити наслідки війни для своїх союзників на Близькому Сході, про що пише FT.

Читайте також Зрив операції проти Ірану: Джей Ді Венса звинувачують у витоку даних

Ініціатива Бессента з’явилася після продовження атак на найближчих партнерів США, зокрема Кувейт та Бахрейн. Це спонукало американські сили завдати ударів по іранських цілях.

Відносини США з провідними державами Перської затоки погіршилися через затяжний конфлікт і фактичне закриття Ормузької протоки – ключового морського шляху для транспортування нафти та газу,

– йдеться у матеріалі.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ідея використання іранських активів, зокрема до 100 мільярдів доларів заморожених коштів, що зберігаються в різних країнах світу, для відбудови держав Перської затоки, з’явилася на тлі дискусій між США та Іраном щодо можливого повернення частини цих грошей Тегерану – у рамках потенційної мирної угоди.

Зверніть увагу! Однак переговори поки не дали прориву, а військова напруга продовжує зростати.

Міністерство фінансів використає всі доступні інструменти, щоб іранські активи могли бути спрямовані нашим союзникам у Перській затоці для підтримки відбудови та ремонту будь-яких майбутніх пошкоджень, завданих Іраном,

– повідомив високопоставлений представник адміністрації Трампа.

За його словами, Бессент "доручив своїй команді оцінити ситуацію серед наших союзників у Перській затоці та запросити комплексні розрахунки витрат на усунення збитків, яких Іран завдав від початку конфлікту".

Він додав, що Міністерство фінансів також розгляне можливість використання іранських активів для фінансування відновлення після вже завданих збитків.

Що ще слід знати про відносини США та Ірану

У суботу, 6 червня, Іран вдарив по американських військових об'єктах у Перській затоці. Тоді як США атакували іранські радіолокаційні станції в районі Ормузької протоки.

Зокрема, Дональд Трамп не виключає відновлення масштабних військових дій проти Ірану. Приводом для цього може стати атака проти американських військовослужбовців, яка призведе до їхньої загибелі.

Щодо світової економіки: її очікує великий занепад. І причиною такого майбутнього якраз є війна на Близькому Сході.