США хотят усилить санкции на российскую нефть и снизить финансирование войны

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность усиления нефтяных санкций против России. США стремятся снизить финансирование военных действий и создать условия для мирных переговоров.

Какие санкции действуют на Россию сейчас

Доходы от нефти и газа составляли почти треть российского бюджета в 2023 году, что сделало их основным источником финансирования войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Западные страны уже ввели многочисленные санкции, коснувшиеся транспорта, финансовых учреждений, энергетического сектора и технологий.

Однако Россия демонстрирует умение обходить эти ограничения, в частности через транзитные маршруты в странах, таких как Армения, Казахстан и Грузия, что позволяет ей получать доступ к западным товарам.

Заметьте! Важным элементом санкций стал нефтяной ценовой лимит на уровне 60 долларов за баррель. Сначала это ограничение работало эффективно, но со временем Россия адаптировалась, создав "теневой флот" танкеров, которые используют страховые услуги и сервисы вне западных рынков.

Дополнительно, страны, такие как Китай, Индия и Турция, активно закупают российскую нефть, перерабатывая ее в топливо, которое затем законно продается в ЕС и США.

Как можно усилить санкции

Как пишет Bloomberg, стоит ввести более жесткие ограничения в отношении судов, которые транспортируют российскую нефть, что поможет уменьшить транспортные возможности России.

Запад также должен внедрить вторичные санкции для компаний и банков, покупающих нефть по цене, выше установленного лимита, или финансирующих эти операции.

Заметьте! Кроме этого, государства-члены ЕС должны обеспечить стандартизированное применение санкций и усилить проверки документов, которые предоставляют судовладельцы.