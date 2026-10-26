Конец тарифной войны: США и Канада в шаге от исторического соглашения

Когда ожидать подписания документов

Соединенные Штаты и Канада существенно ускорили переговоры по новому торговому соглашению и уже находятся на финишной прямой. Об этом заявил главный экономический советник Белого дома Кевин Гассет, отметив, что стороны готовы ударить по рукам в ближайшее время, о чем пишет Bloomberg.

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По словам Гассета, министр торговли США Говард Лютник всю неделю проводил интенсивные консультации с канадскими коллегами. Оптимизм разделяет и Дональд Трамп, который в интервью телеканалу Fox 2 отметил, что соглашение может быть заключено "вероятно, через несколько месяцев", а возможно, даже до промежуточных выборов 3 ноября.

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Потепление в отношениях не является случайным, ведь администрация Трампа пытается поддержать республиканцев перед важными выборами. В частности, Белый дом уже отменил 50-процентные пошлины на канадскую фанеру, отбеленную бумагу, картон и сельскохозяйственную технику. Это решение стало спасательным кругом для бизнеса штата Мэн, интересы которого активно лоббирует сенатор Сьюзан Коллинз.

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Президент Трамп поставил граждан штата Мэн на первое место– подчеркнул Гассет, комментируя экономические приоритеты Белого дома.

В то же время канадский премьер-министр Марк Карни подтвердил готовность к диалогу, но подчеркнул, что итоговый документ должен отвечать интересам канадцев.

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Напомним, что масштабные переговоры между США и Канадой по поводу таможенных пошлин с треском провалились в августе этого года. Тогда обе страны обменялись жесткими пакетами ответных мер, что ударило по международной торговле и цепочкам поставок.

Обратите внимание! В прошлом месяце по просьбе сенатора Коллинз Трамп исключил из-под действия пошлин дорожную соль и ряд других товаров. В ответ Канада также смягчила свои санкции, отменив ограничения на импорт американских морепродуктов, что стало первым шагом к нынешнему примирению.

К слову, недавно мы писали, что многомесячные переговоры по " торгового соглашения между Индией и США " зашли в тупик. Ситуацию дополнительно осложняют возможные американские пошлины на страны, закупающие значительные объемы российской нефти.