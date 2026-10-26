Кінець тарифної війни: США та Канада за крок до історичної угоди

Коли чекати на підписання документів

Сполучені Штати та Канада суттєво прискорили переговори щодо нової торгової угоди і вже перебувають на фінішній прямій. Про це заявив головний економічний радник Білого дому Кевін Гассет, наголосивши, що сторони готові вдарити по руках найближчим часом, про що пише Bloomberg.

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За словами Гассета, міністр торгівлі США Говард Лютнік весь тиждень вів інтенсивні консультації з канадськими колегами. Оптимізм поділяє і Дональд Трамп, який в інтерв'ю телеканалу Fox 2 зазначив, що угода може бути укладена "ймовірно, за кілька місяців", а можливо, навіть до проміжних виборів 3 листопада.

Як політика впливає на економічні рішення Вашингтона

Потепління у відносинах не є випадковим, адже адміністрація Трампа намагається підтримати республіканців перед важливими виборами. Зокрема, Білий дім вже скасував 50-відсоткові мита на канадську фанеру, вибілений папір, картон та сільськогосподарську техніку. Це рішення стало рятувальним колом для бізнесу штату Мен, інтереси якого активно лобіює сенаторка Сьюзен Коллінз.

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Президент Трамп поставив громадян штату Мен на перше місце– підкреслив Гассет, коментуючи економічні пріоритети Білого дому.

Водночас канадський прем'єр-міністр Марк Карні підтвердив готовність до діалогу, але наголосив, що фінальний документ має відповідати інтересам канадців.

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Що відомо про передісторію тарифного конфлікту

Нагадаємо, що масштабні переговори між США та Канадою щодо митних тарифів з тріском провалилися у серпні цього року. Тоді обидві країни обмінялися жорсткими пакетами заходів у відповідь, що вдарило по міжнародній торгівлі та ланцюгах постачання.

Зверніть увагу! Минулого місяця на прохання сенаторки Коллінз Трамп вивів з-під дії мит дорожню сіль та низку інших товарів. У відповідь Канада також пом'якшила свої санкції, скасувавши обмеження на імпорт американських морепродуктів, що стало першим кроком до нинішнього примирення.

До слова, нещодавно ми писали, що багатомісячі переговори щодо торгівельної угоди між Індією та США зайшли в глухий кут. Ситуацію додатково ускладнюють можливі американські мита на країни, які купують значні обсяги російської нафти.