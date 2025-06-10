США и Китай снова договариваются: на кону ключевые ресурсы для экономики

В Лондоне проходит второй раунд торговых переговоров между делегациями США и Китая. Стороны пытаются снизить напряжение после серии обвинений.

О чем договариваются США и Китай

В понедельник делегации из США и Китая встретились в Ланкастер-хаусе, чтобы обсудить противоречия по торговому соглашению, а утром во вторник продолжили переговоры. Стороны пытаются достичь договоренностей по экспорту критически важных товаров, таких как редкоземельные элементы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Инвесторы надеются, что переговоры в Лондоне улучшат отношения между Китаем и США, которые лишь кратковременно наладились после предварительного соглашения, заключенного в прошлом месяце в Женеве.

Отношения быстро пошатнулись после обвинений Вашингтона в том, что Пекин блокирует экспорт редкоземельных элементов, критически важных для автомобильной отрасли, авиакосмической промышленности и обороны.

Стоит знать! США на переговорах представляют министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США Джеймисон Грир. Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Хэ Лифен.

Почему важны переговоры в Лондоне

Переговоры в Лондоне происходят в решающий момент для экономик обеих стран. Как показывает торговая статистика, экспорт Китая в США в мае упал на 34,5% – до самого низкого уровня с февраля 2020 года.

Второй раунд переговоров происходит через 4 дня после телефонного разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпиня:

Тогда Си Цзиньпинь согласился возобновить поставки редкоземельных минералов и магнитов в США.

Китай временно предоставил экспортные лицензии поставщикам редкоземельных элементов для трех американских автопроизводителей.

Тем не менее напряжение в отношении экспортного контроля сохраняется. По всему миру заводы опасаются, что не получат достаточно материалов для бесперебойной работы. А в США доллар испытывает все большее давление из-за непоследовательной экономической политики американских властей.

Важно! Тарифная политика Трампа, которая постоянно меняется, вызывает колебания на мировых финансовых рынках. Компании уже потеряли миллиарды долларов из-за падения продаж и повышения затрат на производство.