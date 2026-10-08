США и Россия обсуждают возобновление поставок газа в Европу по "Северному потоку", – Reuters

Высокопоставленные чиновники России и США, в частности специальный представитель США Джаред Кушнер, якобы провели переговоры по привлечению американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток". Ими газ поставлялся в Германию до момента вторжения России в Украину.

Кушнер считает ведение бизнеса ключевым элементом восстановления мира. Такое соглашение позволило бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после окончания войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Действительно ли США и Россия могут заключить соглашение

В течение последних недель Дмитриев и Кушнер встречались в Москве и Нью-Йорке.

Хотя и не было ясно, в какой степени они обсуждали "Северный поток" во время этих встреч, эта тема остается на повестке дня, сообщили агентству Reuters два собеседника.

В то же время в Белом доме неохотно признают эти переговоры, утверждая, что в последнее время "никаких обсуждений по поводу "Северного потока" не велось".

Любые соглашения Россия должна будет согласовывать с DFC (Международной корпорацией финансирования развития США) и Министерством финансов; они также должны приносить пользу американским налогоплательщикам и компаниям,

– заявил представитель Белого дома, отвечая на вопрос о обсуждениях, касающихся трубопровода.

Представитель Дмитриева же отказался от комментариев. Но известно, что он выступает за возобновление поставок российского газа в Германию. В прошлом месяце россиянин встретился с представителями Министерства энергетики и Министерства финансов США, чтобы обсудить возможные энергетические инициативы между США и Россией.

Пока неясно, насколько Вашингтон заинтересован в возобновлении поставок российского газа в Германию – крупнейшего потребителя энергоресурсов в Европе,

– отмечают в издании.

Американский чиновник отметил, что, учитывая существующие препятствия, заключение соглашения в среднесрочной перспективе маловероятно. Газопроводы "Северный поток" находятся под санкциями США и ЕС, что делает любое возобновление их работы незаконным.

Трамп мог бы отменить или смягчить санкции США, однако если на промежуточных выборах в следующем месяце контроль над Конгрессом получат демократы, сделать это будет сложнее.

В то же время недавно стало известно, что Европейский Союз планирует полностью отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года. Заявляется, что решение актуально несмотря на энергетический кризис и высокие цены на энергоносители.