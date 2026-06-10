Трамп поставил под сомнение будущее ключевой торговой сделки США

Мексика и Канада остаются одними из крупнейших торговых партнеров США, объем ежегодного товарооборота между ними составляет 2 триллиона долларов. Правда, в последние месяцы над будущим этих экономических отношений нависла неопределенность из-за специфической политики Дональда Трампа.

США могут не продлить договор

Американский президент 10 июня удивил заявлением относительно ключевого соглашения со странами-соседями. Детали передает Bloomberg.

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Уже 1 июля США, Канада и Мексика должны решить вопрос о продлении договора USMCA, заключенного еще при первой каденции Трампа на 16 лет. Если этого не произойдет, странам придется ежегодно пересматривать условия сотрудничества.

Хозяин Белого дома уже дал понять, что не настроен поддерживать обновления соглашения. Впрочем, он также не сказал, рассматривает ли возможность полного выхода из этого формата, хотя такая опция существует и требует предупреждения за полгода.

Нам не нужны их автомобили, нам не нужна их древесина, нам не нужна их энергия, нам не нужно ничего из того, что у них есть... А им нужно все, что есть у нас, и они должны относиться к нам лучше,

– убежден Трамп.

К слову, именно USMCA позволяла многим товарам из Канады и Мексики избегать дополнительных пошлин, что смягчало ценовое давление на американских потребителей. Несмотря на это Трамп считает, что США могут обойтись без импорта из этих стран. "Я не собираюсь продлевать соглашение", – заявил он журналистам.

СМИ пишут, что такое решение создает предпосылки для многомесячных или даже многолетних переговоров между соседними государствами об условиях торговли в ключевых отраслях, в частности автомобильной промышленности.