"Выше уже некуда", Трамп анонсировал снижение пошлин на китайские товары
- Президент США Дональд Трамп анонсировал возможное снижение пошлин на китайские товары с 145% после ожидаемых содержательных переговоров между США и Китаем.
- Переговоры состоятся в Швейцарии при участии высокопоставленных чиновников обеих стран, в частности министра финансов США Скотта Бессента и китайского экономического руководителя Хэ Лифэна.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает содержательных переговоров между Соединенными Штатами и Китаем по торговле. Он также спрогнозировал, что пошлины на китайские товары в 145%, вероятно, будут снижены.
США могут снизить пошлины на товары из Китая
Комментарии Трампа прозвучали в Белом доме во время презентации нового торгового соглашения между США и Великобританией, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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После более чем двух месяцев без сдвигов в направлении понимания, обе стороны на этой неделе объявили, что отправляют чиновников в Швейцарию на переговоры в выходные,
– говорится в материале.
Сейчас команда Трампа работает над несколькими торговыми соглашениями после того, как президент приостановил взаимные пошлины для большинства стран. Однако в отношении Китая президент США не отменил пошлин.
В четверг Трамп намекнул, что США могут сделать шаг к смягчению напряжения, уменьшив пошлины, и ответил, что "это возможно", когда его спросили, рассматривает ли он возможность снижения тарифов в случае успешных переговоров.
Выше уже никуда – 145%, поэтому мы понимаем, что они будут снижены. думаю, что это будет очень дружеская встреча. Они хотят провести ее элегантно,
– сказал президент США.
По мнению Дональда Трампа, Китай очень заинтересован в достижении соглашения. Он также отметил, что хотел бы, чтобы Китай открыл свою экономику.
Я думаю, что мы хорошо проведем выходные с Китаем. У них многое на кону. Я считаю, что они имеют значительно больше выгоды от сделки, чем мы, определенной степени,
– заявил американский лидер.
На вопрос, будет ли он разговаривать с президентом Китая Си Цзиньпином после переговоров, Трамп ответил, что "возможно, да".
Я думаю, что они будут содержательными. Китай хочет что-то сделать, и, смотрите, на этом этапе им это просто необходимо,
– сделал заявление Трамп.
Интересно! Президент США уже давно выражает восхищение Си, хотя и признает разногласия в торговле и возлагает на Китай ответственность за начало пандемии COVID-19.
Что известно о встрече?
В переговорах, которые состоятся в эти выходные, примут участие министр финансов США Скотт Бессент, главный торговый переговорщик Джемисон Грир и китайский экономический руководитель Хэ Лифен. Встреча в нейтральной Швейцарии рассматривается как первый шаг к урегулированию торговой войны, которая дестабилизирует мировую экономику.