"Выше уже некуда", Трамп анонсировал снижение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает содержательных переговоров между Соединенными Штатами и Китаем по торговле. Он также спрогнозировал, что пошлины на китайские товары в 145%, вероятно, будут снижены.

США могут снизить пошлины на товары из Китая

Комментарии Трампа прозвучали в Белом доме во время презентации нового торгового соглашения между США и Великобританией, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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После более чем двух месяцев без сдвигов в направлении понимания, обе стороны на этой неделе объявили, что отправляют чиновников в Швейцарию на переговоры в выходные,

– говорится в материале.

Сейчас команда Трампа работает над несколькими торговыми соглашениями после того, как президент приостановил взаимные пошлины для большинства стран. Однако в отношении Китая президент США не отменил пошлин.

В четверг Трамп намекнул, что США могут сделать шаг к смягчению напряжения, уменьшив пошлины, и ответил, что "это возможно", когда его спросили, рассматривает ли он возможность снижения тарифов в случае успешных переговоров.

Выше уже никуда – 145%, поэтому мы понимаем, что они будут снижены. думаю, что это будет очень дружеская встреча. Они хотят провести ее элегантно,

– сказал президент США.

По мнению Дональда Трампа, Китай очень заинтересован в достижении соглашения. Он также отметил, что хотел бы, чтобы Китай открыл свою экономику.

Я думаю, что мы хорошо проведем выходные с Китаем. У них многое на кону. Я считаю, что они имеют значительно больше выгоды от сделки, чем мы, определенной степени,

– заявил американский лидер.

На вопрос, будет ли он разговаривать с президентом Китая Си Цзиньпином после переговоров, Трамп ответил, что "возможно, да".

Я думаю, что они будут содержательными. Китай хочет что-то сделать, и, смотрите, на этом этапе им это просто необходимо,

– сделал заявление Трамп.

Интересно! Президент США уже давно выражает восхищение Си, хотя и признает разногласия в торговле и возлагает на Китай ответственность за начало пандемии COVID-19.