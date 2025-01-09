Поражение Украины может стоить США сотни миллиардов долларов

США не удастся сэкономить на американском оружии для Украины. Дело в том, что поражение Украины в войне с Россией приведет к необходимости увеличить расходы Пентагона на сотни миллиардов долларов до 2029 года.

Сколько будет стоить США поражение Украины

В случае поражения Украины США США понадобится дополнительно 808 миллиардов долларов для сдерживания и, при необходимости, отражения неядерного российского нападения за пределами Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Эта сумма приведет к изменению пятилетнего плана Министерства обороны до 2029 года, увеличив его с 4,4 триллиона долларов до 5,2 триллиона долларов – на 165 миллиардов долларов больше в год, чем это было запланировано.

Краткосрочные расходы на оказание помощи Украине в защите от российской агрессии гораздо меньше, чем долгосрочные расходы на то, чтобы позволить России победить,

– заявляет AEI в своем анализе.

В докладе AEI акцентировано на необходимом бюджете Пентагона в случае победы России над Украиной и потенциальном влиянии на безопасность США из-за снижения международной поддержки Украины.

Мы приходим к выводу, что поддержка Украины отвечает наилучшим интересам Америки с точки зрения финансов,

– говорится в докладе.

В то же время новоизбранный президент Дональд Трамп оставил открытой возможность увеличить или прекратить помощь Украине, чтобы принудить Украину и Россию к урегулированию.

Трамп имеет более 3 миллиардов долларов для расходов на военные запасы для Украины, но не планирует обращаться к Конгрессу за дальнейшей помощью.