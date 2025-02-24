Трамп пытается спасти Россию: как он протягивает руку помощи Путину

После трех лет войны США предложили Москве помощь. Несмотря на перегрев экономики России из-за фискальных стимулов, высоких ставок, инфляции и санкций, она может выиграть от заявлений Трампа.

Принесет ли завершение войны экономическую выгоду России

Дональд Трамп призывает к быстрому прекращению войны в Украине, оставляя Европу и Украину вне переговоров с Россией. Такие шаги, которые могут принести экономическую выгоду Москве, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Хотя Россия вряд ли быстро сократит расходы на оборону, на которую приходится около трети расходов. Впрочем, перспектива заключения мира должна ослабить экономическое давление в России, привести к снятию санкций и возвращению западных фирм.

Россияне не захотят сразу прекратить финансирование производства вооружений, боясь вызвать рецессию, потому что им нужно восстанавливать армию. Но если отпустить часть солдат, то это немного снимет давление с рынка труда,

– говорит Александр Коляндр, научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA).

Дело в том, что призыв на военную службу и эмиграция вызвали дефицит рабочей силы в России в результате чего уровень безработицы достиг рекордно низкой отметки в 2,3%.

Коляндр также отметил, что инфляционное давление может уменьшиться, поскольку глобальные перспективы могут заставить Вашингтон меньше применять вторичные санкции к компаниям из стран, таких как Китай, что упростит и удешевит импорт.

Как Трамп положительно повлиял на рынок России

Чтобы больше, российские рынки уже начали ощущать подъем. 21 февраля курс рубля к доллару вырос до почти шестимесячного максимума благодаря перспективам смягчения санкций. Впрочем, основными экономическими рисками для Москвы все еще являются:

снижение цен на нефть;

бюджетные ограничения;

рост безнадежных корпоративных долгов.

Трамп, хоть и предлагает уступки по Украине, предупредил о возможности дополнительных санкций, если не будет достигнут мир. Министерство финансов, которое ожидает дефицит в 1,2 триллиона рублей до 2025 года, трижды пересматривало свои бюджетные планы в прошлом году.