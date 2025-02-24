Чи принесе завершення війни економічну вигоду Росії

Дональд Трамп закликає до швидкого припинення війни в Україні, залишаючи Європу та Україну поза переговорами з Росією. Такі кроки, які можуть принести економічну вигоду Москві, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Хоча Росія навряд чи швидко скоротить витрати на оборону, на яку припадає близько третини видатків. Втім, перспектива укладення миру має послабити економічний тиск у Росії, призвести до зняття санкцій та повернення західних фірм.

Росіяни не захочуть відразу припинити фінансування виробництва озброєнь, боячись спричинити рецесію, тому що їм потрібно відновлювати армію. Але якщо відпустити частину солдатів, то це трохи зніме тиск з ринку праці,

– каже Олександр Коляндр, науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Річ у тім, що призов на військову службу та еміграція спричинили дефіцит робочої сили у Росії внаслідок чого рівень безробіття досяг рекордно низької позначки у 2,3%.

Коляндр також зазначив, що інфляційний тиск може зменшитись, оскільки глобальні перспективи можуть змусити Вашингтон менше застосовувати вторинні санкції до компаній з країн, таких як Китай, що спростить і здешевить імпорт.

Як Трамп позитивно вплинув на ринок Росії

Щобільше, російські ринки вже почали відчувати підйом. 21 лютого курс рубля до долара зріс до майже шестимісячного максимуму завдяки перспективам пом'якшення санкцій. Втім, основними економічними ризиками для Москви все ще є:

зниження цін на нафту;

бюджетні обмеження;

зростання безнадійних корпоративних боргів.

Трамп, хоч і пропонує поступки щодо України, попередив про можливість додаткових санкцій, якщо не буде досягнуто миру. Міністерство фінансів, яке очікує дефіцит у 1,2 трильйона рублів до 2025 року, тричі переглядало свої бюджетні плани торік.