Война в Украине "обогнала" афганскую войну по объемам помощи

За весь период полномасштабной войны больше всего военной помощи Украина получила от США. Эта сумма уже превысила годовые военные выплаты США на войну в Афганистане в 2001–2010 годах.

Сколько помощи получила Украина

По состоянию на 15 января США направили Украине военную помощь на сумму 46,6 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель среди всех стран.

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Если подсчитать среднегодовые расходы предыдущих войн, в которых принимали участие Штаты, то выплаты Украине превысили годовые военные расходы на войну в Афганистане с 2001 по 2010 год.

Какой стране американцы направили больше всего военной помощи

что в США начинают критиковать власть за такие масштабы помощи Украине. Однако во время визита президента Джо Байдена в Киев он подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину.

По расчетам, во время войны во Вьетнаме и Корее высокий уровень использования боеприпасов и других припасов стоил особенно больших денег.

что самые большие военные расходы США "ушли" на Корейскую войну. Такие подсчеты обнародовал Кильский институт мировой экономики.

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