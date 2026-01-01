США разрешили компании NIS, которая связана с Россией, продолжить работу: почему санкции отменили

Сербская компания NIS получила одобрение от США по восстановлению производства на своем нефтеперерабатывающем заводе. Несмотря на это, Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США настаивает, чтобы до марта 2026 года был решен вопрос продажи российской доли в компании.

Как будет работать компания NIS после того, как США отменили санкции?

Как известно, лицензию на эксплуатацию было предоставлено компании NIS до 23 января этого года, после того, как производство приостановили на 36 дней, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Кроме того, еще в среду вечером министр энергетики Сербии Дубравка Джедович заявил, что после получения лицензии, нефтеперерабатывающий завод в Панчево возобновит работу.

Дело в том, что основные аукционеры сербской NIS – это российские компании:

Почти 45% акций принадлежат "Газпромнефти",

Энергетический холдинг России "Газпром" владеет примерно 11,3% акций через свою аффилированную структуру,

Зато правительству Сербии принадлежит почти 30%, а остальные принадлежат мелким акционерам и работникам.

Какие были введены санкции против NIS?

Напоминаем, что еще в октябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC США) ввело санкции против NIS в результате мероприятий по энергетическому сектору России.

Это привело к остановке единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает около 80% внутреннего рынка, пишет Barron's.

Дело в том, что из-за остановки поставок сырой нефти по хорватскому трубопроводу JANAF, производство на нефтеперерабатывающем заводе NIS в Панчево тоже приостановилось.

Кроме того, в NIS есть время до 24 марта для того, чтобы провести переговоры о продаже доли ее российского владельца. Известно, что "Газпром" ведет переговоры с венгерской компанией MOL.

Что известно о НПЗ в Сербии?