Впервые в истории : Украине через Эстонию передадут полмиллиона замороженных российских активов

США передадут для помощи Украине конфискованные российские активы. Речь идет о полумиллионе долларов.

Соединенные Штаты передадут средства через Эстонию. Стоит заметить, что это первая передача российских конфискованных активов через третью страну.

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Украине передадут деньги через Эстонию

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила о передаче Эстонии полмиллиона замороженных российских активов для Украины.

Мы передаем конфискованные средства нашим эстонским партнерам в пользу Украины, потому что сейчас наша действующая власть не позволяет напрямую передавать эти средства,

– отметила Монако.

С конфискацией этих средств США предъявили обвинения шести людям в нарушении экспортного контроля и отмывании денег.

Известно, что в соглашении указано, что Эстония направит конфискованные деньги для запуска проекта по оценке ущерба, который нанесла российская агрессия энергетической системе Украины.

Украина может получить миллиарды из российских активов: что известно

Уже в 2024 году Украина может получить 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов. Об этом заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Зато в течение ближайших 4 лет общая сумма может составить 15 – 18 миллиардов долларов.

Так, для этого нужно пройти следующие этапы: