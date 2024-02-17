Впервые в истории : Украине через Эстонию передадут полмиллиона замороженных российских активов
Источник:"Суспильное"
США передадут для помощи Украине конфискованные российские активы. Речь идет о полумиллионе долларов.
Соединенные Штаты передадут средства через Эстонию. Стоит заметить, что это первая передача российских конфискованных активов через третью страну.
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Украине передадут деньги через Эстонию
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила о передаче Эстонии полмиллиона замороженных российских активов для Украины.
Мы передаем конфискованные средства нашим эстонским партнерам в пользу Украины, потому что сейчас наша действующая власть не позволяет напрямую передавать эти средства,
– отметила Монако.
С конфискацией этих средств США предъявили обвинения шести людям в нарушении экспортного контроля и отмывании денег.
Известно, что в соглашении указано, что Эстония направит конфискованные деньги для запуска проекта по оценке ущерба, который нанесла российская агрессия энергетической системе Украины.
Украина может получить миллиарды из российских активов: что известно
Уже в 2024 году Украина может получить 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов. Об этом заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.
Зато в течение ближайших 4 лет общая сумма может составить 15 – 18 миллиардов долларов.
Так, для этого нужно пройти следующие этапы:
- нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано;
- первый – Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении;
- второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.