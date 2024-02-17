Сполучені Штати передадуть кошти через Естонію. Варто зауважити, що це перша передача російських конфіскованих активів через третю країну.

Дивіться також Ключове питання зараз – рішення Конгресу щодо допомоги Україні, – Зеленський

Україні передадуть гроші через Естонію

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако заявила про передачу Естонії пів мільйона заморожених російських активів для України.

Ми передаємо конфісковані кошти нашим естонським партнерам на користь України, тому що наразі наша чинна влада не дозволяє напряму передавати ці кошти,

— зазначила Монако.

З конфіскацією цих коштів США висунули звинувачення шістьом людям у порушеннях експортного контролю та відмиванні грошей.

Відомо, що в угоді зазначено, що Естонія спрямує конфісковані гроші для запуску проєкту з оцінки шкоди, яку завдала російська агресія енергетичній системі України.

Україні може отримати мільярди з російських активів: що відомо

Вже у 2024 році Україна може отримати 4 мільярди доларів із заморожених у G7 і Європейському Союзі російських активів. Про це заявила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

Натомість протягом найближчих 4 років загальна сума може скласти – 15 – 18 мільярдів доларів.

Так, для цього потрібно пройти такі етапи: