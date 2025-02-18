США предложили запретить удары по энергетике: Лавров в ответ цинично соврал

18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры России и США по урегулированию конфликта в Украине. Сергей Лавров рассказал, что предложила американская сторона.

По итогам переговоров в Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров выступил с заявлениями, передает 24 Канал.

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Россия солгала в лицо США

По словам министра, на встрече США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты России и Украины. Сергей Лавров поделился, что именно он ответил на это американское предложение. Он цинично заметил, что якобы страна-агрессор никогда не подвергала опасности систему энергоснабжения Украины. Якобы, оккупанты били только по объектам, которые обслуживают ВСУ.

Не забыл российский чиновник пожаловаться американцам на "хлопок". Он заявил, что якобы атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае – "это по сути нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана".

В Центре противодействия дезинформации уже отреагировали на бесстыдную ложь Лаврова. Там напомнили, что ракетные и дроновые удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины фиксируются регулярно. Более того, в день начала Мюнхенской конференции по безопасности Россия нанесла удар дроном по укрытию Чернобыльской АЭС, что несло угрозу ядерной катастрофы не только для Украины.

Подобной ложью Москва в очередной раз откровенно демонстрирует пренебрежение к международному праву и мировому сообществу,

– отметили в центре.

К слову, президент Зеленский отреагировал на переговоры России и США.