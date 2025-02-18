Ночью в результате атаки дронов занялся Ильский нефтеперерабатывающий завод. Там возник масштабный пожар, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что известно

Также под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь". Они обеспечивали транспортировку горючего для нужд оккупационных войск.

В результате поражения станции выведены из строя. Это существенно усложнит логистику поставок горючего для агрессора.

Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, способствующим вооруженной агрессии России. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, поддерживающей незаконную войну России, будут продолжаться,

– отметили в Генштабе.

Ранее источники 24 Канала сообщили, что Ильский завод содержит шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью в 6,6 миллиона тонн в год. В феврале 2024 дроны СБУ уже поразили этот завод. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти по цене 50 миллионов долларов США.