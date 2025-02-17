Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке на Ильский нефтезавод

Как рассказывают местные, из станицы Северской, около полуночи по киевскому времени в небе была слышна серия громких взрывов. Предварительно, было "сбито" несколько украинских дронов и, уже традиционно, якобы обломки одного из БпЛА рухнули неподалеку Ильского НПЗ.

В сети пишут, что после падения "обломков" на Ильском НПЗ начался пожар. По состоянию на 1 час ночи (по Киеву) на месте работают экстренные службы.

Попадание дрона в Ильский НПЗ в Краснодарском крае: смотрите видео

Впоследствии губернатор Краснодарского края пожаловался на массированную атаку дронов по территории региона.

В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов – в основном выбиты окна. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь,

– указывает власть.

Что же стало причиной ярких вспышек на Ильском НПЗ, очевидно, местным жителям остается догадываться.

Как пылает российский НПЗ в Краснодарском крае: смотрите видео

Судя по густому дыму, что валит с нефтезавода, нынешний визит дронов был успешным. Однако ожидаем официальной информации от Сил обороны.