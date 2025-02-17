Об этом 24 Каналу рассказали осведомленные источники. Вражеские цели были атакованы успешно.

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Что известно о последствиях атаки дронами по предприятиям врага

Собеседники рассказали 24 Каналу, что в районе Ильского нефтеперерабатывающего завода прозвучало не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердила даже местная власть.

Этот завод содержит шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью в 6,6 миллиона тонн в год. В феврале прошлого года дроны СБУ уже поразили этот завод. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 миллионов долларов США,

– отметили источники.

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Второй успешной целью украинских беспилотников стала нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская". Это – крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России.

Вследствие атаки НПС остановилась, ее вывели из эксплуатации. Сейчас перекачка нефти идет в обход этой станции.

Источник рассказал, что нефтяные заводы и нефтеперекачивающие станции России являются вполне законными военными целями для Украины.

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"Они не только работают на оборонку России, обеспечивают топливом вражеские войска, но важны для экономики страны, которая финансирует войну благодаря нефтяным сверхприбылям. Поэтому визиты дронов на эти объекты будут продолжаться", – сообщил собеседник.

К слову, российские пропагандисты жаловались, что в ночь на 17 февраля ряд их областей массированно атаковали неизвестные добрые беспилотники. Более того, оккупанты даже писали о "запуске ракеты "Нептун", которую якобы сбила их ПВО.

В общем пропагандисты заявили об "уничтожении" 90 БПЛА. В то же время россияне сообщили, что в Краснодарском крае "в результате падения обломков" в поселке Ильский "повреждены 12 домов". Много дронов российские захватчики якобы сбили над акваторией Азовского моря и территорией Краснодарского края.