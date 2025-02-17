Про це 24 Каналу розповіли обізнані джерела. Ворожі цілі були атаковані успішно.

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Що відомо про наслідки атаки дронами по підприємствах ворога

Співрозмовники розповіли 24 Каналу, що у районі Ільського нафтопереробного заводу пролунало не менше ніж 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада.

Цей завод містить шість технологічних установок перероблювання нафти загальною потужністю у 6,6 мільйона тонн на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинного перероблення нафти ціною 50 мільйонів доларів США,

– зазначили джерела.

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Другою успішною ціллю українських безпілотників стала нафтоперекачувальна станція "Кропоткінская". Це – найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території Росії.

Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели з експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

Джерело розповіло, що нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції Росії є цілком законними військовими цілями для України.

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"Вони не лише працюють на оборонку Росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки країни, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об'єкти продовжуватимуться", – повідомив співрозмовник.