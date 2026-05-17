План действий для Трампа: в США расследуют избыточные промышленные мощности Китая

После встречи президентов США и Китая и договоренности о новой эре стабильных отношений между странами, у Трампа в очередной раз начали искать возможность для ограничения Китая. Сейчас ищут избыточные мощности, которые могут влиять на экспорт.

Что известно о новых возможных санкциях США против Китая?

О том, как Америка изучает экономический потенциал Китая и что будет делать Трамп, пишет Bloomberg.

В воскресенье, 17 мая, во время интервью программе Face the Nation торговый представитель США заявил, что для Трампа готовят варианты действий на случай, если в Китае обнаружат лишние мощности в промышленном секторе.

Так, Джеймисон Грир подтвердил, что расследование Штатов по китайской промышленности и объемов экспорта – продолжаются.

Мы обязательно представим президенту эти варианты, если эти расследования покажут то, что, по нашему мнению, они могут показать, а именно, что в Китае и других странах существует огромная проблема избыточных мощностей,

– добавил Грир.

В частности чиновник акцентировал, что вскоре администрация Трампа обнародует отчет по результатам саммита США и Китая. Ранее относительно торгового соглашения между странами деталей не было. А Трамп в частности заявлял, что тарифы и цены не обсуждались во время встречи с Си Дзиньпином.

В то же время Грир отметил, что не может предсказать результаты, как и решение Трампам по тарифам, пошлин или сборов на услуги.

Известно, что политика расследований Трампа появилась как результат, когда в феврале 2026 года Верховный Суд признал пошлины президента США незаконными и отменил их. Своеобразный ответ Трампа заключался в том, чтобы найти нарушения, которые бы узаконили введение пошлин.

Что известно о результатах встречи Трампа с Си Дзиньпином?

Ранее в Bloomberg сообщали, что визит Трампа в Пекин завершился 15 мая. Основными темами обсуждения стали:

Тайвань;

война в Иране.

В то же время страны договорились, что Пекин купит 200 самолетов (Boeing 737 Max) в США. Но ожидалось, что заказ будет больше более чем в 2 раза – около 500 самолетов. Именно поэтому акции компании Boeing упали на 4%.

Как отмечал для 24 Канала Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, основной темой разговора должна была стать мировая торговля.

Давно не было визитов президентов США в Китай. Он происходит на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе. Самое главное, что стоит на повестке дня встречи Трампа и Си – это решение торговых вопросов. Трамп еще при своей первой каденции начал делать шаги, которые были направлены на демонтаж Всемирной торговой организации,

– пояснил Иван Ус.

Он акцентировал, что Пекину не нужны ограничения в торговле, поэтому Китай должен выиграть от либерализации в этом направлении.

Что еще нужно знать о политике Трампа?

Более половины американцев недовольна экономической политикой Трампа. Люди считают, что война в Иране и последствия от высоких тарифов негативно влияют на уровень жизни.

На фоне этого Трамп регулярно меняет свои позиции относительно санкций. Ранее стало известно, что президент США может снять ограничения с Китая, а именно – с китайских нефтяных компаний, которые покупают нефть у Ирана.

В то же время едва ли не каждое заявление Трампа имеет определяющее влияние на международный рынок нефти. Позиция лидера часто вызывает колебания на рынке, ведь связана с непосредственной вовлеченностью США в войну в Иране и перекрытие Ормузского пролива. Так, слова Трампа о том, что Иран должен подписать мирное соглашение и США не будут более терпеливыми к ситуации, вызвала повышение цен на нефть более чем на 1%.