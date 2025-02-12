Бизнес поднимает цены из-за пошлин Трампа: какая ситуация с инфляцией

Годовая инфляция в США в январе ускорилась до 3%. В частности, в декабре она составляла 2,9%.

Почему в США растет инфляция

Об этом свидетельствуют данные американского Министерства труда, сообщает 24 канал со ссылкой на Reuters.

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За месяц потребительские цены выросли на 0,5%. Кроме того, американские предприниматели начинают постепенно повышать цены на продукцию в ожидании введения Трампом пошлин на импортные товары.

Что предшествовало повышению цен В начале февраля текущего года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация введет пошлину в размере 25% на все мексиканские и канадские товары. Однако через несколько дней Дональд Трамп приостановил введение тарифов на месяц. В то же время уже введена пошлина в 10% на китайские товары и 25% на импорт стали и алюминия. А экономисты же считают, что эти тарифы ускорят инфляцию.

Целевой показатель центрального банка США по инфляции составляет 2%. Согласно регулярному опросу Мичиганского университета, в начале февраля годовые инфляционные ожидания потребителей подскочили до 15-месячного максимума.

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