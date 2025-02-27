Возможное направление экономического сотрудничества: США и Россия ведут переговоры по Арктике

Американские и российские чиновники определили Арктику как возможное направление экономического сотрудничества. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией, пожелавшие остаться анонимными, поскольку переговоры конфиденциальны и находятся на ранней стадии.

Переговоры США и России по Арктике

Эти переговоры являются частью более широкой политики разрядки., которую президент Дональд Трамп проводит в отношении Москвы, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Обсуждения включают в себя разведку природных ресурсов и торговые маршруты. Один из собеседников издания отметил, США также рассматривают возможность сотрудничества в сфере энергетической разведки.

Эта тема возникла на фоне активных усилий Трампа положить конец войне в Украине, включая прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны недавно намекали на готовность к совместным бизнес-проектам, что вызвало беспокойство среди европейских и НАТОвских союзников, стремящихся изолировать Москву после ее полномасштабного вторжения в Украину три года назад,

– говорится в материале.

Американские и российские должностные лица планируют встретиться в Стамбуле в четверг. На встрече они стремятся обсудить восстановление численности дипломатического персонала в посольствах., о чем рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Один из источников отметил, что США рассматривают сотрудничество в Арктике как возможность расколоть Москву и Пекин. В то же время собеседник предостерег, что этот план вряд ли сработает, поскольку за последние годы Россия и Китай значительно сблизились., особенно после заключения между ними партнерства "без ограничений" с началом войны в Украине.

Заметьте! Представитель Совета по национальной безопасности США отказался от комментариев. Пресссекретарь Кремля также не ответил на запрос о комментарии.

Почему Арктика важна для ряда стран

Арктику окружает Россия и семь стран-членов НАТО:

США; Канада; Дания; Финляндия; Исландия; Норвегия; Швеция.

Bloomberg отмечает, что полярный регион привлекает все больше внимания. Причиной является то, что таяние льдов, вызванное изменением климата, открывает новые судоходные маршруты и возможности разведки энергетических и минеральных ресурсов.

В частности, глава российского государственного Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, заявил, что сотрудничество в отношении арктических энергетических проектов было среди "конкретных сфер сотрудничества", которые обсуждались.

Какова стратегия США Кроме того, В конце прошлого года Пентагон обнародовал новую Арктическую стратегию., которая подчеркивает риск сотрудничества между Китаем и Россией в этом регионе. Однако политика, которая была принята при администрации Байдена, акцентировала на том, что США стремились укрепить свою военную готовность и усилить наблюдение в Арктике в ответ на "растущее сближение" Москвы и Пекина.

Китай все больше сосредотачивается на Арктике, еще в 2018 году заявив о себе как о "приарктическом государстве". Пекин развивает интересы в сфере рыболовства, энергетики и транспорта в регионе,

– пишет издание.

Важно! Перспектива новых судоходных маршрутов считается ключевым элементом китайской стратегии., которая предполагает создание Полярного шелкового пути, что соединит Восточную Азию, Западная Европа и Северная Америка.