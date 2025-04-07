Нарушая глобальные торговые нормы: в США вступили в силу 10% пошлины Трампа

Агенты таможенной службы США начали взимать односторонний тариф в размере 10%, который ввел Трамп на все импортные товары. Со следующей недели стартуют еще более высокие пошлины для товаров из 57 ключевых торговых партнеров.

Начали действовать Тарифы Трампа на импорт

Начальный 10% "базовый" тариф, который должны платить импортеры США, вступил в силу в 12:01 ночи по восточноамериканскому времени, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как отмечает The Times of Israel, это может повлечь ответные меры и обострить торговую напряженность. Она же, свою очередь, способную дестабилизировать мировую экономику.

Этот тариф распространяется на большинство импортируемых в США товаров, за исключением продукции из Мексики и Канады. В то время как десятки стран столкнутся с еще более высокими таможенными ставками, начиная с 9 апреля.

А вся эта ситуация означает полное отклонение Трампом от послевоенной системы взаимно согласованных таможенных ставок.

Это серьезный и масштабный сдвиг в способе, которым мы торгуем со всем миром,

– сказала Келли Энн Шоу, юрист по торговле в Hogan Lovells и бывший советник Белого дома по торговле во время первой каденции Трампа.

Reuters напомнили, что объявление Трампа о тарифах повлекло обвал мировых фондовых рынков, что привело к потере 5 триллионов долларов рыночной капитализации компаний из индекса S&P 500 – это рекордное двухдневное падение.

Заметьте! В частности опасения рецессии привели к снижению цен на нефть и сырье, а инвесторы массово покупали гособлигации.

Какие страны пострадали от тарифов

Первыми под 10% пошлину попали такие страны:

Австралия;

Великобритания;

Бразилия;

Колумбия;

Аргентина;

Саудовская Аравия.

И это даже несмотря на то, что они имели дефицит торговли с США в прошлом году. Более того, по словам чиновников Белого дома, многие страны имели бы еще больший дефицит, если бы их торговая политика была честной.

Таможенная и пограничная служба США предоставила 51-дневный льготный период для грузов, загруженных или уже в пути в США до момента вступления тарифа в силу. Эти грузы должны прибыть до 27 мая, чтобы избежать 10% пошлины,

– говорится в материале.

Повышенные "взаимные" тарифы Трампа – от 11% до 50% – должны вступить в силу в среду в 12:01 ночи. Таким образом импорт из Европейского Союза обложат 20% пошлиной, а из Китая – 34%. Поэтому новые пошлины на китайские товары вырастут 54%.

Несмотря на это, Трамп освободил около 1 000 категорий товаров от новых пошлин. Речь идет о фармацевтике, уран и полупроводники.

Важно! Администрация президента США рассматривает возможность введения тарифов и на часть из них.