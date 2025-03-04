Трамп ввел новые пошлины против Китая, Канады и Мексики: чем это грозит Америке

Новые пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады в размере 25% и удвоение тарифов на китайские товары до 20% вступили в силу 4 марта. Это запустило новые торговые конфликты с тремя крупнейшими торговыми партнерами Соединенных Штатов.

Три страны ввели пошлины против США

Эти тарифные меры, которые могут нарушить двустороннюю торговлю США на сумму почти 2,2 триллиона долларов в год, вступили в силу через несколько часов после того, как Трамп заявил, что все три страны не сделали достаточно для прекращения потока смертоносного опиоида фентанила в Америке, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Китай немедленно отреагировал действия США и объявил о дополнительных пошлинах в размере 10%-15% на определенные американские товары (это вступит в силу с 10 марта). Также Пекин заявил о новых экспортных ограничениях в отношении определенных американских компаний.

В то же время Канада и Мексика, которые пользовались почти беспошлинной торговлей с США в течение трех десятилетий, тоже были готовы к немедленному ответу на действия своего давнего союзника.

Что будет делать Канада? В частности премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава немедленно введет 25% пошлины на американский импорт стоимостью 30 миллиардов канадских долларов (или 20,7 миллиардов долларов США). Также страна введет дополнительные пошлины на 125 миллиардов канадских долларов (86,2 миллиарда долларов США). Это возможно, если тарифы Трампа останутся в силе в течение 21 дня.

Канада введет пошлины на американское пиво, вино, бурбон, бытовую технику и апельсиновый сок из Флориды.

Тарифы нарушат чрезвычайно успешные торговые отношения,

– сказал Трюдо и напомнил, что они противоречат соглашению о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которую Трамп подписал во время своего первого президентского срока.

А президент Мексики Клаудия Шейнбаум должна была объявить о своем ответе во время утренней пресс-конференции в Мехико во вторник. Об этом сообщило Министерство экономики страны.

Ситуация с Китаем

Дополнительная 10% пошлина на китайские товары добавляется к 10% тарифа, введенного Трампом 4 февраля как наказание Пекину за кризис с передозировками фентанила в США. Кумулятивная 20% пошлина также накладывается поверх предыдущих тарифов, которые Трамп установил во время своего первого срока на импорт из Китая на сумму 370 миллиардов долларов США,

– объясняет издание.

Пошлина в размере 20% также распространяется на несколько основных американских товаров потребительской электроники, импортируемых из Китая, которые ранее не облагались пошлинами. Кроме того, новые китайские тарифы, объявленные во вторник, направлены на широкий спектр американских сельскохозяйственных товаров, включая мясо, зерновые, хлопок, фрукты, овощи и молочные продукты.

Обратите внимание! Пекин также ввел экспортные и инвестиционные ограничения в отношении 25 американских компаний из соображений национальной безопасности.

К чему приводят пошлины Трампа

Reuters пишет, что пошлины на мексиканские и канадские товары могут иметь гораздо более серьезные последствия для высокоинтегрированной североамериканской экономики, которая зависит от трансграничных поставок в отраслях:

автомобилестроение;

машиностроение;

нефтепереработка;

сельское хозяйство.

Исполнительный директор Торговой палаты Канады Кэндис Лаинг заявила, что "сегодняшнее безответственное решение администрации США ведет Канаду и США к рецессии, потери рабочих мест и экономической катастрофы". Она отметила, что пошлины США не приведут к "золотому веку", к которому стремится Трамп, а лишь повысят расходы для потребителей и производителей и нарушат цепи поставок.

Важно! Подтверждение Трампом введения тарифов вызвало падение финансовых рынков, обвал мировых акций и рост спроса на защитные активы. Канадский доллар и мексиканское песо подешевели по отношению к американскому доллару.