Экономист оценил шансы Путина обойти новые американские санкции

Президент США ввел в отношении крупнейших российских нефтяных компаний "Ростефть", "Лукойл" жесткие санкции. Есть опасения, что Россия попытается их обойти, ведь опыт такой уже есть.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц в интервью 24 Каналу рассказал, что уже отработана процедура перегрузки российской нефти с одного танкера на другой прямо в море.

Смотрите также США готовят новые санкции против ключевых секторов экономики России, – Reuters

Россия учит обходу санкций в учебных заведениях

В условиях новых санкций со стороны США страна-агрессор будет пытаться всевозможными путями их обойти. Доктор экономических наук отметил, что в России возникла целая сфера внешнеторговых операций – теневая.

"Там даже появилась специальная учебная программа в высшей школе экономики, где я имел возможность когда-то работать. Там учат людей, как обходить санкции. За это руководитель заведения (Никита Анисимов – 24 Канал) подпал под персональные санкционные ограничения в рамках 19-го пакета", – озвучил Липсиц.

Он отметил, что, что мало только ввести санкции, стоит следить за их соблюдением. Как отметил Липсиц, следует постоянно контролировать это, наказывать тех, кто их нарушает.

Даже в Европе довольно много компаний нарушает санкции, периодически это оказывается. Но мы пока не видели ни одного судебного процесса, в итоге которого руководители европейских компаний отправились бы в тюрьму,

– подчеркнул Липсиц.

Доктор экономических наук подытожил, что правительство должно заняться тем, чтобы американский и европейский бизнес действительно боялся сотрудничать с Россией. Сейчас этого, по его словам, не происходит.

Как эксперты оценивают новые санкции в отношении России?