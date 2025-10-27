Экономист оценил шансы Путина обойти новые американские санкции
- Российские нефтяные гиганты оказались под санкциями со стороны США, но Россия имеет опыт их обходить, поэтому и на этот раз будет пытаться это сделать.
- В России ввели учебную программу по обходу санкций, за это руководитель московского университета попал под персональные санкции Европы.
Президент США ввел в отношении крупнейших российских нефтяных компаний "Ростефть", "Лукойл" жесткие санкции. Есть опасения, что Россия попытается их обойти, ведь опыт такой уже есть.
Доктор экономических наук Игорь Липсиц в интервью 24 Каналу рассказал, что уже отработана процедура перегрузки российской нефти с одного танкера на другой прямо в море.
Россия учит обходу санкций в учебных заведениях
В условиях новых санкций со стороны США страна-агрессор будет пытаться всевозможными путями их обойти. Доктор экономических наук отметил, что в России возникла целая сфера внешнеторговых операций – теневая.
"Там даже появилась специальная учебная программа в высшей школе экономики, где я имел возможность когда-то работать. Там учат людей, как обходить санкции. За это руководитель заведения (Никита Анисимов – 24 Канал) подпал под персональные санкционные ограничения в рамках 19-го пакета", – озвучил Липсиц.
Он отметил, что, что мало только ввести санкции, стоит следить за их соблюдением. Как отметил Липсиц, следует постоянно контролировать это, наказывать тех, кто их нарушает.
Даже в Европе довольно много компаний нарушает санкции, периодически это оказывается. Но мы пока не видели ни одного судебного процесса, в итоге которого руководители европейских компаний отправились бы в тюрьму,
– подчеркнул Липсиц.
Доктор экономических наук подытожил, что правительство должно заняться тем, чтобы американский и европейский бизнес действительно боялся сотрудничать с Россией. Сейчас этого, по его словам, не происходит.
Как эксперты оценивают новые санкции в отношении России?
- Политолог Валерий Дымов убежден, что санкционные ограничения со стороны Соединенных Штатов болезненно ударят по России. По его мнению, если бы их американцы внедрили в начале полномасштабной войны, тогда цена на нефть подскочила бы на 30 – 40%. Однако сейчас она увеличилась несущественно, потому что мир больше не зависит от российских энергоресурсов, как это было раньше.
- Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов спрогнозировал, что эти санкции дадут эффект уже через несколько месяцев, ждать полгода или год не придется. Он уверен, что Путин испугался последствий и именно поэтому делегировал лететь в Вашингтон своего спецпредставителя Дмитриева.
- Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает, что Россия научилась обходить санкции, используя подставные фирмы и меняя реквизиты компаний. Он отметил,, что воплощение этих санкций будет проблематичным из-за позиции Китая. Эта страна дает России ориентировочно 40% выручки, а Вашингтон, по его мнению, повлиять на Пекин не сможет.