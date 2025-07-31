С 1 августа США введет 25% пошлины для Индии. Ожидается, что такое решение президента Дональда Трампа является попыткой давления на Индию для заключения торговой сделки. Кроме того, это наказание для страны, которая до сих пор покупает российские дешевую нефть.

Как тарифы от США повлияют на Индию?

Если высокие тарифы на импорт индийских товаров в США сохранятся, то бизнес будет выбирать другие азиатские страны для проведения производственных операций. Это может снизить позиции Индии как основной альтернативы Китаю, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как пишут в издании, такое решение станет проверкой для индийских чиновников, которые были в восторге от возвращения Трампа в Белый дом.

Индийский национальный конгресс, крупнейшая оппозиционная партия в Индии, назвал объявление о тарифах "катастрофическим провалом внешней политики",

– отмечают в NYT.

Из-за того, что США видели в Индии альтернативу Китаю, связи между Вашингтоном и Нью-Дели теплели за последние два десятилетия.

Несмотря на это в последние месяцы прогнозы по тарифам и сложные торговые переговоры только стали охлаждать эту связь.

Напоминаем! Введение тарифов на индийские товары является еще и реакцией США на торговые ограничения Индии в отношении американских товаров и поддержку российской агрессии властями страны.