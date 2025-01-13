Деньги на аренду жилья: когда украинцам начнут выплачивать новую субсидию

В Украине вот-вот начнется новая программа поддержки. Некоторые украинцы смогут получать ежемесячную субсидию для покрытия расходов на аренду.

Когда старт субсидии на аренду жилья

С 29 января 2025 года внутренне перемещенные лица смогут получить субсидию на аренду жилья в рамках новой правительственной программы поддержки, сообщили в Правительстве, передает 24 Канал.

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Для этого необходимо заключить договор аренды и подать заявление в Пенсионный фонд или ЦПАУ.

Обратите внимание! Субсидия предоставляется на 6 месяцев с возможностью продления еще на такой же срок при условии повторного обращения. Заявление на получение субсидии будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней после подачи.

Кто именно из ВПЛ может получить субсидию:

Если у вас нет собственного жилья в новом регионе или оно имеет площадь менее 13,65 квадратного метра на каждого члена семьи. Если ваше жилье было разрушено или повреждено и стало непригодным для проживания. Если вы тратите более 20% своего дохода на аренду жилья. Если вы не получаете помощь на проживание как внутренне перемещенное лицо. Если вы не участвуете в программе "Приют". Если ваша семья имеет низкий доход: если средний доход на одного человека меньше двух прожиточных минимумов (5840 гривен), вы можете получить большую субсидию