Дети войны в Украине: кто и как может получить статус

Ранее статус "Ребенок войны" предоставляли украинцам, которые были несовершеннолетними на момент окончания Второй мировой войны. Сейчас получить его могут также дети, пострадавшие во время полномасштабного вторжения России.

Кто может получить статус ребенка войны

Сейчас статус ребенка войны все же существует, но имеет другое название – "Ребенок, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов", сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Смотрите также Что предоставляет статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов в 2025 году

Получить такой статус могут дети, которые во время войны или из-за военных действий:

Подверглись физическому насилию или получили телесные повреждения, которые повредили здоровью;

Подверглись сексуальному насилию;

Незаконно депортированы или похищены из Украины;

Вовлечены в военные действия;

Содержались в плену;

Подверглись психологическому насилию, моральных и психологических страданий.

Что нужно для оформления статуса ребенка войны

Получить статус можно в службе по правам ребенка по месту жительства. Зато семьи, которые живут за рубежом, должны отправить письмо и документы в службу по месту происхождения.

Подать заявление могут родители и другие родственники, а также сам ребенок по достижении 14 лет. Из документов нужно собрать:

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт;

Документ, который удостоверяет заявителя или подтверждает полномочия представителя ребенка.

В случае наличия – справка о постановке ребенка на учет как ВПЛ, загранпаспорт и выписка из реестра общины о месте жительства.

Важно! Статус можно получить и после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним. Также оформить статус могут семьи ВПЛ – их дети были вынуждены покинуть дом, следовательно получили психологическую травму.